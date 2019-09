Bedarf im Kreis Segeberg bleibt hoch

Kreis Segeberg

Viele Gruppen für Drei- bis Sechsjährige sind überbelegt. Aber auch im Krippenbreich gibt es bisher keine Entspannung. "Faktisch sind alle Kitas voll ausgelastet", heißt es im aktuellen Kitabedarfsplan des Kreises.

Mehr als 500 neue Krippen- und Kitaplätze im Kreis Segeberg seit 2016

So stieg die Anzahl der Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren im Kreis Segeberg zwischen 2016 und 2018 von 1655 auf 2005 (+350). Dazu kommen 1223 Plätze in gemischten Gruppen mit Kindern von 0 bis 6 Jahren (+52).

1000-Plätze-Programm des Kreises geht auf

Für Kinder über drei Jahren wuchs die Anzahl der vom Kreis genehmigten Elementarplätze von 6975 auf 7146 (+171). Betreut aber wurden zum Stichtag 1. März 2018 bereits 7221 Kinder in Elementargruppen, heißt es im Kitabedarfsplan des Kreises für 2018/2019. Das sind 75 mehr als genehmigt.

In einigen Fällen teilen sich zwei Kinder einen Platz, deutlich häufiger dürften Betreuungsgruppen mit mehr Kindern als vorgesehen belegt gewesen sein.

Überbelegte Gruppen im Elementarbereich im Kreis Segeberg

"Die Zahl der Drei- bis Sechsjährigen steigt massiv an", stellt der Kreis fest. Erstmals seit vielen Jahren habe es 2018 in diesem Altersbereich wieder Wartelisten gegeben. "Normalerweise hat eine Elementargruppe 20 Plätze", erklärt Bernhard Kerder vom Kreis. Bei Bedarf dürfen die Gruppen auf 22 aufgestockt werden, dies müsse lediglich beim Kreis gemeldet werden.

Das scheint auch gängige Praxis zu sein. "22 Kinder haben wir überall, anders geht es nicht", sagt etwa Katrin Buchholz, Kitabereichsleitung beim DRK Segeberg, auf Nachfrage. Das DRK betreibt im Kreis Segeberg neun Kindergärten mit 740 Kindern.

Auch die Arbeiterwohlfahrt ( Awo) nutzt die Möglichkeit, Gruppen aufzustocken, sagt Dörte Federmann, Regionalleitung Kindertagesbetreuung für den Kreis Segeberg bei der Awo. "Aber nicht durchgängig." Die Awo betreibt acht Einrichtungen mit knapp 550 Plätzen.

"In Extremfällen können auch 25 Kinder pro Gruppe genehmigt werden“, sagt Kerder. In einigen Gemeinden werde dies auch so gehandhabt, dort gebe es "höchste Engpässe". Welche Gemeinden dies sind, wollte Kerder nicht sagen.

In den vergangenen zehn Jahren seien Elementargruppen für Drei- bis Sechsjährige in altersgemischte Gruppen für Null- bis Sechsjährige umgewandelt worden. Wegen des nun entstandenen Bedarfs im Elementarbereich drängt die Kreisverwaltung darauf, den Kita-Aus- und Neubau zu verstärken.

Eltern kritisieren unflexible Betreuungszeiten

3700 Krippenplätze im Kreis Segeberg bis 2023 benötigt

Auch im Krippenbereich ist eine Entspannung vorerst nicht erkennbar. Die Anzahl der betreuten Krippenkinder stieg von 2452 in 2016 auf 2839 im Jahr 2018. Darin eingerechnet sind auch Betreuungsangebote in Horteinrichtungen sowie bei Tagesmüttern und -vätern.

Die Versorgungsquote im U3-Bereich lag 2018 bei 39 Prozent, aktuell ist er bei 38 Prozent, wie aus dem Schlüsselkennzahlenbericht des Kreises hervorgeht.

Allerdings: Bis zum Jahr 2023 wird ein U-3-Bedarf im Kreis für 3700 Kleinkindern erwartet, dabei geht der Kreis davon aus, dass in den nächsten Jahren 60 Prozent der Kinder im Krippenalter eine Betreuung benötigen. Bisher sei man von 50 Prozent ausgegangen.

Einige Gemeinden, mahnt der Kreis, seien den gestiegenen Bedarfen nicht angemessen nachgefolgt. Sie sollen künftig vorausschauend und schnell agieren. Vor allem bei der Erweiterung von Wohnbebauung gelte es frühzeitig auch die Erweiterung von Betreuungsplätzen mitzuplanen.

Förderprogramm des Kreises Segeberg: 432 von 1000 Kitaplätzen wurden bisher geschaffen Um den Bedarf an Kindertagesplätzen zu decken, startete der Kreis Segeberg ein Förderprogramm. Das Ziel: 1000 neue Betreuungsplätze bis 2021. Mehr als 8 Millionen Euro stellt der Kreis aus eigenen Mitteln zur Verfügung. Angemeldet waren bereits zu Jahresbeginn Maßnahmen mit deutlich mehr als 1000 neuen Kitaplätzen im Kreisgebiet. Tatsächlich geschaffen wurden seit Mitte 2017 bisher 423 Plätze, davon 218 für Kinder unter drei Jahren. Über das Zwischenergebnis sei man sehr froh, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit. Bis zur Fertigstellung von Kitabauten könnten zwei bis drei Jahre vergehen.

