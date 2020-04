Lütte Lüd in Bad Segeberg: Kleiner Laden, große Freude

Bad Segeberg

"Aber dann waren Freude und Erleichterung natürlich riesig." Jetzt gibt die Geschäftsfrau noch einmal richtig Gas, um am Montagmorgen sofort wieder öffnen zu können.

Rund 80 Quadratmeter groß ist ihr Laden, dessen Fläche damit natürlich weit unter der festgelegten Obergrenze von 800 Quadratmetern liegt. Doch gerade, weil er so klein ist, könnte sich der Alltagsbetrieb unter den nach wie vor geltenden Vorschriften etwas schwierig gestalten. "Wir werden einfach improvisieren müssen", meint die 50-Jährige. Zwei Partien könnten sich wohl zeitgleich im Inneren aufhalten. "Das lässt sich mit dem nötigen Abstand organisieren." In die Tür wird Viktoria Guse wohl einen Ständer postieren – als erste Barriere, damit nicht zu viele Leute auf einmal hereinkommen.

Anzeige

Kunden hielten ihr die Treue

Denn das könnte sonst durchaus passieren. "Viele Kunden haben mich bereits auf dem Handy angeschrieben und ihr Kommen angekündigt." Etliche wollen die Kindersachen, die sie während der Schließung über Telefon oder Whatsapp bei "Lütte Lüd" bestellt haben, jetzt gerne selbst abholen. In den letzten Wochen habe sie erstmals in fast 25 Jahren einen richtigen Lieferservice angeboten, berichtet die Inhaberin. "Es hat richtig Spaß gemacht, die Leute zu Hause zu besuchen und mal zu sehen, wo und wie sie so leben."

Weitere KN+ Artikel

Soforthilfe in Anspruch genommen

Die Unterstützung vor allem vieler treuer Stammkunden sei "einfach toll" gewesen, erzählt Viktoria Guse. "Auch Gutscheine gingen gut." Natürlich habe sie die durch die Schließung bedingten Umsatzeinbrüche damit nicht annähernd ausgleichen können, aber Mut habe ihr das natürlich gemacht. An finanzieller Unterstützung durch den Staat habe sie mit ihrem Kleinbetrieb immerhin 9.000 Euro Soforthilfe erhalten. Einen Kredit, selbst zu günstigen Konditionen, wollte sie darüber hinaus nicht aufnehmen. "Niemand weiß, wie es auf längere Sicht weitergeht." Und irgendwann müsse sie das Geld schließlich zurückzahlen.

Alle drei Mitarbeiterinnen gehalten

Besonders freut sich Viktoria Guse darüber, dass sie auch ihre drei langjährigen Mitarbeiterinnen halten konnte. Eine Teilzeit-Beschäftigte und zwei 450-Euro-Kräfte sind jeweils schon seit über einem Jahrzehnt bei ihr tätig. Zehn Jahre ist es auch her, dass Viktoria Guse in das markante rote Häuschen im vorderen Teil der Hamburger Straße gezogen ist. "Das war damals quasi eine Rückkehr zu den Wurzeln", berichtet die 50-jährige Mutter eines Sohnes, die mit ihrer Familie in Schackendorf lebt. Vor nunmehr 24 Jahren habe sie sich an genau diesem Standort auch selbstständig gemacht.

Hoffen auf Solidaritätseffekt

Die Geschäftsfrau, die bei den vielen erfolgreichen Aktionen der Gewerbetreibenden in der Hamburger Straße immer aktiv vorn mit dabei ist, hofft jetzt auf einen Solidaritätseffekt, aber auch auf ein Umdenken mancher Segeberger. "Vielleicht entscheidet man sich zukünftig ja doch eher dazu, seine Sachen in der Innenstadt einzukaufen." Denn einen Eindruck davon, wie trostlos die Fußgängerzone ohne den örtlichen Einzelhandel aussähe, hätten viele in den letzten Wochen ja bekommen.

Schwierige Lage im Modehaus

Für Michael Hänchen, Geschäftsführer von "M & H – Das Segeberger Modehaus", kommt es jetzt auf die Details an. Klar ist: Das Fachgeschäft an der Kirchstraße hat insgesamt mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. "Wir prüfen jetzt, ob wir eine Etage schließen können und dann am Montag wieder öffnen dürfen", sagte er am Donnerstag gegenüber KN-Online. Denn dann bliebe man darunter. Es müsste nur entschieden werden, welche Abteilung es treffen würde. "Oben haben wir zum Beispiel die Herrenmode." Irgendwen unter den Kunden müsste es treffen.

Größenvorgabe "willkürlich"

Wie viele andere Unternehmer hadert auch Michael Hänchen mit der Zahl 800, die nicht nur er als willkürlich empfindet. "Je größer ein Laden ist, desto leichter sind doch auch die Abstandsvorgaben einzuhalten." Grundsätzlich verstehe er den Ansatz, gerade kleinen und inhabergeführten Geschäften in der Krise ein wenig Luft zu verschaffen. "Aber auch wir haben 13 Beschäftigte und nutzen derzeit das Mittel der Kurzarbeit." Was es jetzt brauche, so der Geschäftsführer, sei vor allem eine Perspektive.

Aktuell habe er gerade Handwerker im Hause, die an den Kassen einen Plexiglas-Schutz installieren, wie er schon länger beispielsweise an Supermarktkassen üblich ist. "Wir könnten den Betrieb nach einer Öffnung handhaben." Zumal er beobachtet habe, dass das Einhalten von Abständen bei den Menschen bereits in Gewohnheit übergegangen ist.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.