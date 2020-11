Federtasche, eine flauschige Wolldecke, eine Armbanduhr oder einen Füller: Die Wünsche sind gar nicht so groß. Über 90 Kinder bedürftiger Familien aus Henstedt-Ulzburg und Alveslohe haben über soziale Einrichtungen Weihnachtswünsche geäußert. Dank des Kinderschutzbundes sollen sie erfüllt werden.

Von Nicole Scholmann