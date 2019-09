Kreis Segeberg

„Die eigenen Rechte im Alltag hier sind dabei oft nicht so präsent“, sagt Yvonne Andresen vom Kreisjugendamt. Dazu gehört unter anderem das Recht auf elterliche Fürsorge oder auch der Anspruch mitzubestimmen.

Bei den Kinderschutzwochen im Kreis Segeberg ab dem 6. September wird mit einer Reihe von Veranstaltungen auf das Thema Kinderrechte aufmerksam gemacht.

Recht auf Beteiligung: Kinder wollen und sollen mitbestimmen

30.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre leben im Kreis Segeberg. Sie sind ein nicht unerheblicher Anteil der Bevölkerung und sie sollen gehört und beteiligt werden, das ist ihr Recht. „Das wollen sie auch“, sagt Doris Hinz vom Familienzentrum in der Bad Segeberger Südstadt, eine der Organisatoren. In Kindergärten beispielsweise werden Kinder bereits eingebunden, etwa wenn es um die Gestaltung des Spielplatzes geht.

Wenn Kinder mitentscheiden sollen, müssen sie ernst genommen werden. Das ist nicht immer der Fall, wie auch in der Fridays-for-Future-Debatte deutlich wurde, als FDP-Chef Christian Lindner Klimaschutz zu einem Thema für „Profis“ erklärte. Die Schüler jedenfalls waren damit nicht gemeint.

„Wenn Kinder nicht ernst genommen werden, schalten sie ab“, sagt Doris Hinz. „Deshalb wollen wir auch Erwachsene dafür sensibilisieren“, betont Bianca Wollmer, Fachdienstleiterin beim Kreisjugendamt. Das gehe nicht von heute auf morgen.

30 Jahre Kinderrechtskonvention

Immerhin wird die internationale Kinderrechtskonvention bereits 30 Jahre alt, die Kinderschutzwochen werden bereits zum 9. Mal veranstaltet. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, ist die Hoffnung von Wollmer und den Mitstreitern von über zehn Einrichtungen, die mit Kindern und Eltern zusammenarbeiten.

Dabei wird das Thema Kinderrechte breit beleuchtet. Zum Auftakt am Freitag, 6. September, schauen sich 150 Viertklässler im Kino einen Film zum Thema Kinderrechte an. Außerdem wird in den zwei Aktionswochen ein Kinderrechte-Quiz in Bad Segeberg und Wahlstedt angeboten. Von Schülern gestaltete Plakate in den Fenstern weisen auf teilnehmende Geschäfte hin, wo es auch die Fragebögen zum Quiz gibt.

Programm zum Thema Kinderrechte

Kinder haben auch ein Recht auf Freizeit, deshalb heißt es „Kinder in Bewegung“ am Montag, 9. und 16. September, 15 bis 16.30 Uhr. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre sind in der Turnhalle im Kastanienweg 2 in Bad Segeberg willkommen.

Über die Rechte von Kindern unter drei Jahren können sich Eltern in Kaltenkirchen am 9. und 16. September informieren. Von 9 bis 11 Uhr gibt es eine offene Sprechstunde dazu im Therapiezentrum Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg 3.

Kinder stark machen, ist das Motto eines Mitmachkonzerts für Kinder am Dienstag, 10. September, um 16 Uhr in der Aula der Poul-Due-Jensen-Schule in Wahlstedt, Neumünsterstraße 22.

Die Partizipation von Kindern im Kindergarten ist das Thema in der DRK-Kita Sommerland in Bad Bramstedt ( Altonaer Straße 22) am Mittwoch, 11. September, von 14 bis 16 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene und Fachkräfte.

Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung wird am Freitag, 13. September, für Fachkräfte im Gemeindehaus am Kirchplatz 4 in Bad Segeberg thematisiert.

Um „Wege aus der Brüllfalle“ geht es am Dienstag, 17. September, ab 19.30 Uhr im Kindergarten Blunk, Lindenstraße 1.

Zum Abschluss veranstalten alle Kooperationspartner ein Kinderfest für die ganze Familie am Freitag, 20. September von 15 bis 17.30 Uhr auf der Wiese vor der Marienkirche.

