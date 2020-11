Nach dem schweren Unfall an der AKN-Haltestelle Norderstedt-Friedrichsgabe am 1. Oktober, bei dem ein Kleinkind schwer verletzt wurde, richten sich die polizeilichen Ermittlungen nun gegen den Zugführer. Die Polizeidirektion Bad Segeberg teilte mit, dass ein technischer Defekt am Zug ausscheide.