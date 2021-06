Endlich heißt es wieder: "Film ab!" Seit November war das Kino in Bad Segeberg geschlossen. Jetzt durften die Betreiber Stephan und Saskia Häfner im CinePlanet5 wieder die ersten Gäste begrüßen. Die Besucher konnten es kaum erwarten, wieder in einem echten Kinosessel zu sitzen.

Kino in Bad Segeberg - CinePlanet5 wieder geöffnet: Film ab!

Von Matthias Ralf