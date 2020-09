Bad Segeberg

"Es gibt doch gerade in der jetzigen Zeit eigentlich nichts Schöneres, als mal zwei Stunden der Realität zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen", meint Saskia Häfner. Das Kino an der Oldesloer Straße hat das Programm auch in Coronazeiten langsam wieder hochgefahren. "Aber viele wissen gar nicht, dass wir wieder geöffnet haben", berichtet Stephan Häfner, "und auch nicht, wie unser Sicherheitskonzept funktioniert."

Aus kam am Freitag, dem 13.

Häfner kann sich noch gut an den 13. März erinnern. "Es war ausgerechnet ein Freitag." Damals hatte das Kino für lange Zeit seine letzte Vorstellung gespielt. An jenem Tag sei vom Land das Verbot gekommen, ab Mitternacht noch weitere Filme zu zeigen. Erst seit Anfang Juli durften die bewegten Bilder wieder über die inzwischen sieben Leinwände flimmern.

Anzeige

"Ansteckungsgefahr sehr, sehr gering"

Wohl aus Sorge um ihre Gesundheit bleiben viele Besucher dem Kino allerdings noch immer fern – zu Unrecht, wie Stephan Häfner betont. "Die Ansteckungsgefahr ist wirklich sehr, sehr gering." Das Hygienekonzept greife schon am Eingang. Dort würden die Hände desinfiziert. Im Foyer, das derzeit nicht als Sitzgelegenheit diene, gelte zudem eine Einbahnstraßenregelung, sodass sich die Besucher nicht zu nahe kämen. "Die Kunden füllen entweder vor Ort eine Karte mit ihren Kontaktdaten aus oder haben sich zu Hause ein entsprechendes Formular auf der Website www.cp5.de bereits heruntergeladen", erklärt Saskia Häfner, Tochter der Inhaber Ute und Frank Häfner. Auch sei es möglich, seine Daten bereits online zu hinterlegen.

Weitere KN+ Artikel

Auf dem gesamten Weg herrscht Maskenpflicht

Auf den Kauf von Popcorn und Getränken müsse ebenfalls niemand verzichten. Allerdings seien auch im Kino die gängigen Abstände von anderthalb Metern einzuhalten. "Am Tresen wurde Plexiglas als Spuckschutz installiert, in den Sälen ist jede zweite Sitzreihe gesperrt." Zwischen den Gruppen gelte ein seitlicher Sicherheitsabstand von zwei Plätzen. "Auf dem gesamten Weg bis zum Platz herrscht Maskenpflicht", betont Stephan Häfner, "wer sich hingesetzt hat, darf sie aber abnehmen."

Luft wird nach oben abgesaugt

Doch auch während der Vorstellung muss sich laut Stephan Häfner niemand Sorgen um seine Gesundheit machen. "Die Lüftungsanlage ist so konzipiert, dass Aerosole die Nasen der Besucher gar nicht erst erreichen. Die Luft wird nach oben abgesaugt und je nach Saal vier- oder fünfmal pro Stunde komplett ausgetauscht."

Lesen Sie auch:Autokuki wurde zum Mega-Event

Dadurch sei die Ansteckungsgefahr um ein Vielfaches geringer als zum Beispiel im Büro. Weil die Säle sehr schräg gebaut seien, säßen die Leute zudem nicht hintereinander, sondern nach hinten jeweils deutlich höher als der Vordermann. So sei der Abstand sogar noch größer. Das Kino-Team säubere und desinfiziere darüber hinaus alles jeweils vor Beginn der Vorstellung.

Familienfilme und Abenteuer

Gespielt wird aktuell meist ab 16.30 Uhr und ab 19.30/20 Uhr. "Irgendwann gibt es auch wieder ein volles Programm", versprechen die Häfners. Derzeit geizten viele Verleiher aber noch mit Neustarts. Gezeigt würden aktuell Familienfilme und manch ewig junges Abenteuer. Aber mit dem Actionfilm " Tenet" mit John David Washington, Robert Pattinson und Elisabeth Debicki sei auch schon ein neues Highlight im Programm. Gerade erst veröffentlicht ist auch das romantische Drama "After Truth".

Aktion am Weltkindertag

Eine ganz besondere Aktion plant das CinePlanet5 für Sonntag, 20. September: Dann wird passend zum Weltkindertag ein Sonderprogramm für die ganze Familie auf die Leinwand gebracht. "Wir werden sogar eine echte Vorpremiere zeigen", kündigt Saskia Häfner an. Denn das Publikum kann sich ab 14 und 16.30 Uhr auf den brandneuen Animationsspaß "Oops!2 – Land in Sicht" freuen. In dem Abenteuer wird die Geschichte der herumschippernden Arche Noah weitererzählt. Zu den prominenten Sprechern zählen Christian Ulmen, Janin Ullmann und Fernsehkoch Tim Mälzer.

Außerdem hat das Kino an der Oldesloer Straße ab 14 Uhr drei weitere Streifen zur Auswahl: "Die Boonies – eine bärenstarke Zeitreise", "Scooby" und "Trolls World Tour". Die Zuschauer zahlen jeweils nur die deutlich vergünstigten Kinderpreise. Der Vorverkauf auf www.cp5.de hat bereits begonnen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.