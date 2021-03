Alveslohe

"Wenn uns das nicht gelingt, wird es mit der Eröffnung schwierig", so der Bürgermeister. Denn neben dem Verkauf von Getränken, Eis, Süßigkeiten und Snacks an die Badbesucher gehören auch der Verkauf von Eintrittskarten, die Abrechnung mit der Gemeinde sowie die Durchführung von kleinen Pflege- und Reinigungsdiensten zum Aufgabenspektrum.

Pacht muss nicht gezahlt werden

Wie Bürgermeister Kroll betont, braucht ein künftiger Betreiber keine Pacht zu zahlen. Darüber hinaus kommt die Gemeinde auch für die Strom- und Wasserkosten auf und zahlt sogar noch eine kleine Aufwandsentschädigung. Eine Küchenzeile mit Gerätschaften ist ebenfalls vorhanden. Und der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken geht voll und ganz an den Betreiber. "Uns ist daran gelegen, dass ein Pächter auch zurechtkommt, denn das Geschäft ist ja sehr wetterabhängig", so der Bürgermeister.

Lesen Sie auch: Badespaß im Freibad Itzstedter See wird viel teurer

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

8500 Besucher im ersten Corona-Jahr

In den letzten beiden Jahren betrieb Valentina Hoffmann den kleinen Kiosk, davor trug zehn Jahre lang die Familie Stuff die Verantwortung. Interessenten können sich an die Amtsverwaltung Kaltenkirchen-Land (Telefon 04191/500920) oder dienstags und donnerstags ab 16 Uhr an das Alvesloher Gemeindebüro (Telefon 04191/2033) wenden.

2019 wurden rund 11.000 Besucher im Alvesloher Freibad gezählt, im vergangenen Jahr waren es trotz verkürzter Saison und der Einschränkungen durch Corona immer noch etwa 8500.