Jetzt geht es ans Eingemachte: Der Kirchenkreis Plön-Segeberg wird in den nächsten Jahren deutlich weniger Steuereinnahmen kassieren als geplant. Einsparungen in allen Bereichen stehen nach Informationen von KN-online an. Ein Streit um einen Verwaltungsneubau tobt. Eine Sondersynode ist angesetzt.