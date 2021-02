Sie wird dringend gebraucht, sollte bald fertig sein. Doch wann mit den Arbeiten für die zweite Kisdorfer Kita begonnen werden kann, steht in den Sternen. "Das liegt aber nicht an unserer Gemeinde, sondern an der Amtsverwaltung Kisdorf", betont ein frustrierter Bürgermeister Wolfgang Stolze.