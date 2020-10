Eigentlich sollte Gerhard Oosting das Ansgarkreuz schon im April verliehen werden. „Aber da kam der Lockdown dazwischen, es gab keine Gottesdienste mehr“, sagte Pastorin Ellger am Sonntag in der Fiedenskirche Kisdorf. Eingebettet in den Gottesdienst konnte das nun nachgeholt werden.