Seit 50 Jahren besteht der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Henstedt-Ulzburg. Das Jubiläum war Anlass am Sonntag vor dem Bürgerhaus die vielfältigen Aktivitäten den Bürgern vorzustellen. Von der Motorradstaffel bis zur Seniorentanzgruppe wirkten alle an dem Aktionstag mit.