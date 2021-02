Kisdorf

Obwohl erst wenige Tage im Amt, hat sich die neue Amtsdirektorin des Amtes Kisdorf, Judith Horn, bereits zwei Punkte ganz oben auf ihre Prioritätenliste gesetzt. So sollen die ab 2015 immer noch fehlenden Jahresabschlüsse endlich erstellt und Transparenz in die Diskussion um eine mögliche Erweiterung des bestehenden oder den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes gebracht werden.

Nur eine kurze Zeit der Vorbereitung

Die Zeit von ihrer Wahl zur Amtsdirektorin am 17. Dezember bis zu ihrem Amtsantritt am 1. Februar sei schon sehr kurz gewesen. Zeit für eine Einarbeitungsphase gab es nicht. "Das war alles schon recht sportlich", meint Judith Horn mit einem Lächeln, "aber so ist es nun mal".

Die Kurzfristigkeit hatte ihre Ursache im grundlegenden Strukturwandel des Amtes. Der war ins Rollen gekommen, weil der Leitende Verwaltungsbeamte Rainer Löchelt (63) überraschend den Wunsch geäußert hatte, sich Ende Februar in den vorzeitigen Ruhestand versetzen zu lassen. Daraufhin entschied der Amtsausschuss nach ausgiebiger Diskussion, künftig auf diese Position zu verzichten, dafür lieber einen Amtsdirektor oder eine Amtsdirektorin zu installieren. Diese Position wurde schließlich mit Judith Horn aus Leck besetzt.

Weitergehende Befugnisse als ein Leitender Beamter

Die Amtsdirektorin erhält auch Befugnisse des Amtsvorstehers, der nun nicht mehr als Ehrenamtler gesetzlicher Vertreter des Amtes ist, sondern nur noch höchster Repräsentant sowie Vorsitzender des Amts- und des neu gebildeten Hauptausschusses. Die Amtsdirektoren-Position ist mit der eines hauptamtlichen Bürgermeisters vergleichbar.

Sie sei sehr, sehr nett und offen von den Kolleginnen und Kollegen empfangen worden, die auch bereits mit Ideen auf sie zugekommen seien. Ihr Stellvertreter, der ehemalige Amtsvorsteher Rainer Ahrens, habe sie an ihrem ersten Arbeitstag begrüßt und sie im Hause herumgeführt. Löchelt habe sie hingegen nicht mehr zu Gesicht bekommen. Der hat die Amtsverwaltung bereits Mitte Januar verlassen, da ihm noch Urlaub zustand und sich bei ihm Überstunden angesammelt hatten.

Wird die Gemeinde Kisdorf Sitz des Amtes?

Jetzt gelte es, nach vorne zu schauen und keine Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, meint Judith Horn: "Wir sind jetzt am Jahresabschluss für 2015 dran, dann werden die weiteren folgen. Das müssen wir in gemeinsamer Arbeit schaffen." Sehr wichtig sei für sie auch die Raumsituation im Amt, das in Kattendorf seinen Sitz hat und die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinden Kisdorf, Kattendorf, Struvenhütten, Sievershütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Hüttblek, Winsen und Oersdorf erledigt. Der neue Amtsvorsteher Wolfgang Stolze, auch Bürgermeister in Kisdorf, hatte sich für den Neubau einer Amtsverwaltung in seiner Gemeinde ausgesprochen, wofür dort auch ein passendes Grundstück zur Verfügung stünde.

Eine Auffassung, die auch Ahrens teilt. Eine Erweiterung des jetzigen Amtsgebäudes halten beide nicht für machbar, überdies auch nicht für sinnvoll. Man könne bei diesem Thema noch nicht von Entscheidungsreife sprechen, meint hingegen Judith Horn. Zuerst müsse man erst einmal Transparenz schaffen, Grundlagen zu den Alternativen ermitteln, zum Beispiel eine genaue Kostengegenüberstellung erstellen. "Diese Ansätze müssen da sein, damit dann eine politische Entscheidung fallen kann."

Treffen mit den Dorfbürgermeistern geplant

Die neue Amtsvorsteherin wünscht sich recht schnell ein Treffen mit jedem der Bürgermeister in deren Orten, um sich dort ein persönliches Bild zu machen. "Ich möchte gerne wissen, was es dort für Besonderheiten gibt, was alles an Dorfgemeinschaft läuft." Das habe sie den Bürgermeistern auch bereits in einer E-Mail mitgeteilt. "Ich denke, das wird auch in Corona-Zeiten unter Beachtung der Hygieneregeln möglich sein."

Auch möchte sie regelmäßig die Gemeindevertretersitzungen besuchen. Obwohl deren Durchführungen den jeweiligen Bürgermeistern obliegt, rät sie vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie dabei allerdings zur Vorsicht. "Darauf sollten wir zurzeit möglichst verzichten", so Judith Horn. "Wenn es wirklich nötig ist, sollten die Sitzungen so kurz wie möglich laufen, unter strengsten Hygieneregeln." Die Hälfte der rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtsverwaltung befindet sich derzeit jeweils im Wechsel im Homeoffice. "Wir möchten das Ansteckungsrisiko so weit wie möglich reduzieren, um stets handlungsfähig zu bleiben."

Judith Horn lebt jetzt in Oersdorf

Die neue Amtsdirektorin hat inzwischen auch ein Versprechen eingelöst, das sie dem Amtsausschuss bei ihrer Wahl gegeben hat. Sie ist mit ihrem Mann ins Amt Kisdorf gezogen. "Wir haben eine schöne Wohnung in Oersdorf gefunden", freut sich die 54-Jährige, die einen Tag vor ihrem offiziellen Amtsantritt Geburtstag feiern konnte.