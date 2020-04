Eris Arche soll neuen Träger bekommen

Bornhöved

Der bisherige Träger der Kita Eris Arche ist der 2005 gegründete Verein Familie und Beruf. 1. Vorsitzende Erika Kapeller und ihre beiden Vorstandskollegen arbeiten ehrenamtlich. "Der Verwaltungsaufwand für eine so große Kita ist zu groß geworden für ein Ehrenamt", sagt Kapeller. Die Kita soll deshalb in hauptamtliche Hände gegeben werden. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat Interesse an einer Trägerschaft.

Eris Arche wächst und wächst

"Wir haben eine gute Arbeit gemacht in den letzten Jahren", findet Erika Kapeller. "Aber es ist zu viel geworden für ehrenamtliche Arbeit." Vor allem wächst die Einrichtung durch den steigenden Bedarf. Neben dem Haupthaus gibt es eine Gruppe in Schmalensee, in Bornhöved wurde eine weitere Außenstelle eingerichtet. Bei der Gemeinde wurde zudem der Bau eines weiteren Kitagebäudes beantragt.

Vor allem mit der Kitareform gibt es neue Herausforderungen für Betreuungseinrichtungen. Wegen der Corona-Lage wurde der Start auf Januar 2021 verschoben, ursprünglich sollte das neue Kitagesetz ab August gelten, mit dem Elternbeiträge gedeckelt und der Betreuungsschlüssel verstärkt werden soll.

Wunschkandidat für neuen Träger

Das verschafft Kapeller mehr Zeit für den geplanten Trägerwechsel. "Wir müssen noch rechtliche Fragen klären, aber unser Wunschkandidat ist der ASB", sagt Kapeller. Wenn möglich, soll der Trägerwechsel zum 1. Januar 2021 vollzogen werden.

Zu klären sei etwa, ob ein Wechsel zum Wunschpartner ohne weiteres möglich ist, oder ob ein Interessenbekundungsverfahren nötig ist, schildert Kapeller. Eine entsprechende Frage an die Kreisveraltung sei gestellt.

Der Arbeiter-Samariter-Bund gehört wie der Trägerverein Familie und Beruf zum Dachverband Der Paritätische Schleswig-Holstein, begründet Kapeller die Wahl. Mit dem ASB als Träger würde die Kita viel Freiheit behalten, hofft sie. "Wir sind ein Bewegungskindergarten, das soll natürlich erhalten bleiben."

Der Verein und die Kita wurden gegründet, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. Die Betreuungszeiten der Einrichtung sollen sich am Bedarf der Eltern orientieren. Die Kita wirbt damit, auch Spät- oder Wochenendbetreuung zu ermöglichen – eine Besonderheit im ländlichen Raum.

ASB ist interessiert an der Kita in Bornhöved

Wie das Angebot bei einem Trägerwechsel ausfallen würde, muss noch geklärt werden. "Wir sind ganz am Anfang der Gespräche", sagt Alexander Frädrich, Landesfachreferent der ASB-Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein. Aber es stimme, der ASB habe Interesse an der Trägerschaft für Eris Arche. "Auf jeden Fall", so Frädrich. Auch das Ziel, zum 1. Januar 2021 zu starten, sei realistisch.

Dann würde die Kita in Bornhöved dem ASB-Regionalverband Stormarn-Segeberg mit Geschäftsführerin Bettina Spechtmeyer-Högel angeschlossen werden.

Zu dem Regionalverband gehört auch die größte Kita des ASB in Schleswig-Holstein, so Frädrich: Die Kita Weltensegler in Reinbek ( Kreis Stormarn) mit 160 Kindern.

Erste Kita für den ASB in Segeberg

Im Kreis Segeberg wäre Eris Arche dann die erste Kindertagesstätte des ASB. "Auch deshalb würde die Kita zu unserem Angebot passen", sagt Frädrich. Der ASB kann große Erfahrung im Bereich Kinderbetreuung vorweisen. Insgesamt gehören in Schleswig-Holstein 14 Kindergärten mit mehr als 1100 Plätzen zum ASB.

Eris Arche in Bornhöved ist nicht die erste Einrichtung im Kreis Segeberg, die von einem ehrenamtlichen zu einem hauptamtlichen Träger wechselt. So hat der Klein Rönnauer DRK-Ortsverein seine wachsende Einrichtung vergangenes Jahr an den Kreisverband abgegeben.

Der DRK-Kreisverband hat auch die Kita Fredesdorfer Mäusekinder in diesem Jahr übernommen. Ein Elternverein hatte die Einrichtung 14 Jahre lang ehrenamtlich geführt.

