Abschied von Leiterin Margrit Leonhardt

Goldenbek

Im Flur der Kita Goldenbek hängen hunderte Bilder lachender Kindergesichter. „Das sind alle Kinder, die bei uns waren“, sagt Leiterin Margrit Leonhardt. „Bis auf den ersten Jahrgang.“

Die meisten von ihnen kennt die 64-Jährige. Seit 34 Jahren arbeitet sie in der Kita Goldenbek. Manche Kinder von einst, haben inzwischen ihren eigenen Nachwuchs in Goldenbek betreuen lassen. „Viele suchen sich auch auf den Bildern, um sie ihren Kindern zu zeigen“, erzählt Margrit Leonhardt.

Es sind Momente, die sie vermissen wird. Leonhardt geht zum neuen Jahr in den Ruhestand. Am 3. Adventssonntag wird sie im Gottesdienst verabschiedet.

Über die Jugendarbeit in den Kindergarten

Geboren und aufgewachsen in Lübeck war der Beruf der Erzieherin keine offensichtliche Wahl gewesen. Durch die Kurzschuljahre hatte Margrit Leonhardt ihren ersten Abschluss mit bereits 14 Jahren. „Damals wusste ich noch nicht, was ich werden wollte, also ging ich erst einmal weiter zur Schule.“

Über die ehrenamtliche Jugendarbeit sei sie dann zur Pädagogik gekommen. Sie machte eine Ausbildung in Vorschulpädagogik. „Die gibt es so gar nicht mehr“, erinnert sich Leonhardt und empfindet dies als Verbesserung. Damals habe man Kindern täglich Arbeitsblätter vorgelegt. „Heute weiß man, Kinder lernen durch Spiel und Ausprobieren.“ Persönliche Bindungen spielen eine große Rolle.

Vor 34 Jahren, Mitte der 1980er Jahre, wechselte Leonhardt, inzwischen selbst Mutter, als Erzieherin nach Goldenbek. Die Familie war bereits auf einen Hof in Schieren gezogen. Mit Kindern nach Lübeck pendeln sei nicht mehr möglich gewesen. Natürlich besuchten auch die eigenen Kinder die Kita in Goldenbek.

Kita Goldenbek : Platzbedarf seit den 80er Jahren

In drei Jahrzehnten hat sich viel getan im Kindergarten. 1973 gegründet, besuchten zwischen 40 und 50 Kinder die Einrichtung. Damals reichte noch eine Erzieherin für 25 Kinder. „Der Personalschlüssel hat sich stetig verbessert“, sagt Leonhardt. Mit der Kitareform im nächsten Jahr werden für 20 Kinder zwei Betreuer vorgeschrieben.

Der Kindergarten in Goldenbek, getragen von der Pronstorfer Kirchengemeinde, und finanziert von den Gemeinden Pronstorf, Geschendorf, Westerrade und Strukdorf, ist stetig gewachsen.

„Schon 1985 hatten wir so viele Anmeldungen, dass Nachmittagsgruppen angeboten wurden“, erinnert sich Leonhardt an ihre Anfänge in Goldenbek zurück. Die Idee war gut gemeint, entsprach aber nicht dem Bedarf der Eltern. „Das führte zum ersten Anbau 1996.“ Da war Margrit Leonhardt bereits seit fünf Jahren in der Leitungsposition.

Der Platz im Kindergarten aber reichte immer noch nicht. Im Jahr 2000 wurde die Waldgruppe in Westerrade eingerichtet. Zwischen 2001 und 2003 gab es zudem eine Außengruppe in Strenglin, „weil kein Platz war“.

2011 folgte die erste Krippengruppe, „und nun bauen wir ein Krippenhaus für zwei Gruppen“. Vor wenigen Wochen erst wurde der Grundstein gelegt. 88 Kinder besuchen inzwischen die Kita Goldenbek.

„Wir haben aber acht Kinder für die Krippe auf der Warteliste und sechs im Elementarbereich“, sagt Leonhardt. Es sind ihre letzten Arbeitstage.

Verabschiedung im Gottesdienst mit den Kita-Kindern

Am Sonntag, 15. Dezember, wird die 64-Jährige offiziell im Gottesdienst verabschiedet (9.30 Uhr in der Pronstorfer Kirche). „Wenn dann dieser“, dachte sie. Traditionell führen die Goldenbeker-Kitakinder am 3. Advent ein Krippenspiel auf. Ein Pflichttermin für sie seit mehreren Jahrzehnten.

„Das wird emotional für mich“, weiß Leonhardt. Die Arbeit mit den Kindern werde sie vermissen. Aber sie freue sich auch auf mehr Zeit für sich, die Familie und Hobbys. Leonhardt hat inzwischen selbst vier Enkelkinder, spielt Trompete bei der Kirchengemeinde Warder.

Ganz verloren geht sie der Kita Goldenbek auch nicht. „Ich werde noch den Krippenbau zu Ende betreuen und die neue Leitung einarbeiten“, kündigt Margrit Leonhardt an. Auf 450 Euro-Basis.

Die neue Leitung kennen die Kinder, Eltern und Kollegen der Kita bereits. Es ist Kerstin Schwarz. Die 58-Jährige arbeitet bereits seit 15 Jahren in der Kita Goldenbek.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.