Kita soll Synagoge Ende 2019 verlassen

Seit August 2010 ist das „Sidonie-Werner-Kinderhaus“ in der Lohmühle am Jean-Labowsky-Weg untergebracht. Es wird von einem Elternverein betrieben und beherbergt christliche, muslimische und jüdische Kinder. Eine Gruppe mit bis zu 20 Kindern darf dort betreut werden. Der Kindergarten ist ausgebucht – aktuell mit 15 Lütten, weil die fünf Krippenkinder im Alter von bis zu drei Jahren von der Platzbelegung her doppelt zählen.

In einer Personalversammlung wurden die Mitarbeiter am Donnerstag Abend über die geplanten Veränderungen informiert – wobei: In trockenen Tüchern ist noch nichts. Daher kann sich Blender auch vorstellen, dass der Kindergarten erst zum 31. März auszieht.

Keine Panik bei Jüdischer Gemeinde in Bad Segeberg

Gerüchten, die Einrichtung werde aus Sicherheitsgründen dicht gemacht, erteilt Blender eine deutliche Absage. „Wir verlassen hier nicht in Panik das Gelände.“ Daher werden Kinder und Mitarbeiter auch nicht eilig auf andere Kitas verteilt, sondern es werde ein gemeinsamer Umzug angepeilt. „Die Gruppe ist ja zusammengewachsen.“ Wäre eine konkrete Gefahr da, würde viel schneller reagiert. „Seien Sie sicher: Wir würden niemals ein Risiko eingehen.“

Es gebe für die Synagoge nur eine „potenzielle Gefahrenlage“, sagt Walter Blender, der von Beruf Kriminalbeamter ist. Übergriffe auf die jüdische Einrichtung in Bad Segeberg seien glücklicherweise aber in all den Jahren noch nicht vorgekommen.

Bis zu 100 000 Euro in Schutz investieren

Nichtsdestotrotz werde die Lohmühle im Zuge eines bundesweiten Förderprogramms für Synagogen besser gegen mögliche Straftaten geschützt. Die Arbeiten beginnen in den kommenden Wochen. Unter anderem werde eine Videoanlage installiert, damit die Gemeinde, deren Räume sich im 1.Stock befinden, per Bildschirm das Ankommen von Besuchern sehen kann; und zu Zeiten, zu denen die Lohmühle menschenleer ist, könne sichergestellt werden, dass sich keine ungebetenen Gäste an ihr zu schaffen machen.

Etwa 70000 bis 100000 Euro sollen in die Sicherheit investiert werden. Offene Türen – das hatte Blender schon jüngst bei der Gedenkstunde zur Reichspogromnacht gesagt – werde es fortan nicht mehr geben können. Erst über einen Summer werden Besucher künftig eingelassen.

Anbau kann in Bad Segeberg wegen Fledermäusen nicht gebaut werden

Die allgemeine Bedrohungslage sei nur ein Teil der Überlegungen gewesen. Das Hauptproblem sei, dass die Kita auf dem Lohmühlen-Gelände nicht wachsen kann. Der ersehnte Anbau darf nicht errichtet werden, weil er in einen Flugkorridor für Fledermäuse hineinragen würde.

Die Bemühungen, die Kita anderswo in Bad Segeberg zu etablieren und so zu vergrößern, dass sie drei Gruppen umfasst und mehr Synergieeffekte beim Personal zulässt, seien nicht von Erfolg gekrönt worden, sagt Blender. „Bedauerlicherweise haben sich die Bestrebungen, die Villa Flath als historisch geeigneten Platz für einen Kindergarten mit mehreren Gruppen einzurichten, zerschlagen. Dieses Objekt wäre das Wunschobjekt des Kindergartens und der jüdischen Gemeinde gewesen.“ Auch die ausgemusterte Filiale der Sparkasse Südholstein an der Ecke Riihimäkistraße/An der Trave sei leider nicht zu bekommen gewesen.

DRK im Levo-Park ist der ersehnte Partner in Bad Segeberg

Daher strebt die jüdische Gemeinde nun an, ihr Konzept vom interreligiösen Kindergarten bei einem anderen Träger verwirklicht zu sehen. Das Rote Kreuz war vor einem Jahr eingesprungen, als die damalige Innenstadt-Kita vom Kreis Segeberg dichtgemacht wurde. Viele der Kinder fanden in der „Wimmel-Villa“ im Levo-Park eine neue Betreuung.

„Dort ist baulich noch eine Menge Potenzial vorhanden“, sagt Blender und freut sich auf klärende Gespräche mit den DRK-Verantwortlichen. Es müsse keinen Elternverein mehr als Träger geben – aber die jüdische Gemeinde würde zum Kindergarten im Levo-Park gern einen engen Kontakt pflegen.

