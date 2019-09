Eltern kritisieren unflexible Betreuung

Kreis Segeberg/Rickling

Christian und Sabrina Böhmfeldt haben zwei Kinder: Ole ist 5, Fin wird im Oktober 3 Jahre alt. Beide besuchen den Kindergarten in Rickling.

"Kernbetreuungszeit ist von 8 bis 14 Uhr", sagt Mutter Sabrina Böhmfeldt. Randzeiten, eine Stunde vorher und eine Stunde hinterher, müssten extra bezahlt werden. "Das lohnt sich aber nicht, um eine Stunde länger arbeiten zu können", erklärt Christian Böhmfeldt.

Familie und Beruf im Kreis Segeberg : "Wir arbeiten zu gegensätzlichen Zeiten"

Seine Frau arbeitet im Schichtdienst in der Pflege, muss zur Tagesschicht vor acht Uhr beim Dienst sein. Er ist in Teilzeit beim landwirtschaftlichen Buchführungsverband in Bad Segeberg beschäftigt, bringt die Kinder in die Kita. Im Nebenerwerb führt er noch den landwirtschaftlichen Hof - wenn seine Frau zu Hause ist und die Kinder betreuen kann.

Beide Eltern haben Stunden reduziert. Sie arbeiten zu gegensätzlichen Zeiten, um Kinder und Arbeit unter einen Hut zu bringen. "Wir haben nur noch einen Tag in der Woche, an dem wir gemeinsam Zeit haben", sagt Sabrina Böhmfeldt. "Wir bräuchten flexible Betreuungszeiten zwischen 7 und 16 Uhr", betont Christian Böhmfeldt. Täglich zwischen sechs und acht Stunden.

Mehrheit der Eltern braucht eine Ganztagsbetreuung im Kreis Segeberg

Die Mehrzahl der Eltern im Kreis Segeberg, die Kinderbetreuung nutzt, nimmt mehr als sechs Stunden Kinderbetreuung am Tag in Anspruch – egal, ob die Kinder in der Krippe, im Kindergarten oder im Hort sind, insgesamt 7783 Kinder von 0 bis 14 Jahren wurden 2018 mindestens sechs Stunden lang betreut. Bis zu sechs Stunden wurden 4462 Kinder betreut.

Im Jahr 2016 war das Verhältnis noch umgekehrt. 5504 Kinder wurden ganztags betreut, aber 6225 halbtags.

Überhaupt eine Betreuung zu finden sei schon schwierig gewesen für die Böhmfeldts, sagen sie. Rückblick Ende 2017: Der Kindergarten Rickling war voll belegt. Fin sollte in die Krippe kommen, doch es gab keinen freien Platz.

Die Gemeindevertretung lehnte damals Container als Übergangslösung bis zur Erweiterung des örtlichen Kindergartens ab. Zu teuer. Christian Böhmfeldt, Elternsprecher der Kita. Er beschwerte sich bei den Gemeindevertretern, kritisierte, dass diese erst reagiert hätten, als sich in der Kita Wartelisten füllten.

Kitaplätze im Kreis Segeberg : Eltern brauchen frühzeitig Planungssicherheit

"Schon bei der Geburt des Kindes müssen Eltern beim Arbeitgeber sagen, wann sie wie lange zurückkommen", sagt Christian Böhmfeldt. Im Grunde müsse man also schon zur Zeugung wissen, wie die Betreuung gelöst wird. Das sei aber gar nicht möglich, wenn nicht ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stünden. Inzwischen wird der Kindergarten Rickling um drei Gruppen erweitert, nächstes Jahr soll der Anbau fertig sein.

In der Zwischenzeit hätten sich viele Eltern für einen Betreuungsplatz im Umland entschieden. Für die Krippenplätze gebe es weiterhin eine Warteliste.

Für Fin wurde im November 2017 kurzfristig doch noch ein Platz frei als eine Flüchtlingsfamilie im Dorf abgeschoben worden war, berichtet Christian Böhmfeldt.

Nun steht für Fin der Wechsel in eine Elementargruppe an. Er wird im Oktober drei, das Kitajahr aber beginnt bereits im September, die Plätze in der bevorzugten Waldgruppe sind bereits vergeben. Voraussichtlich wird der dann Dreijährige zunächst auf einem Krippenplatz sitzen bleiben, der jedoch auch wieder teurer wird für die Eltern.

