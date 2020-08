Norderstedt

Zur Klassenstufe wollte eine Sprecherin des Kreises nichts sagen. Das infizierte Mädchen hatte zuletzt am Mittwoch, 12. August, die Schule besucht. Es war dann krank zu Hause geblieben. Auch ein anderes Familienmitglied hatte sich nachweislich in einem Nicht-Risikogebiet in Südeuropa mit dem Coronavirus infiziert.

"Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule folgt dem Kohortenprinzip", so die Sprecherin. "Das bedeutet, dass Unterricht und Pausen ausschließlich innerhalb des Klassenverbandes stattfinden. Allerdings ohne Masken."

Vor einer Woche letztmals in der Schule

Da die Schülerin letztmals am Mittwoch vergangener Woche Kontakt zu ihren Mitschülern gehabt haben konnte, ende die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne für die 22 Mädchen und Jungen theoretisch bereits am kommenden Mittwoch. Sie könnten dann am 27. August die Schule wieder besuchen.

Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die Testungen am Sonnabend bei allen 22 negativ ausfallen und dass die Schüler bis zum Ende ihrer Quarantäne keine Symptome bekommen. Die Testergebnisse erwartet der Kreis am Montag.

Mitschüler werden auf Coronavirus getestet

Solange die Kinder als Kontaktpersonen und nicht als infiziert gelten, müssen weitere Familienmitglieder nicht in Quarantäne, teilte die Sprecherin mit. Sollte ein Kind aber Symptome haben oder entwickeln, bevor das Testergebnis vorliege, müsse auch das familiäre Umfeld in Quarantäne.

Im Schulgebäude, also außerhalb der Klassenräume, müsse immer eine Mund- Nasen-Bedeckung getragen werden. Die Schulleitung habe dem Infektionsschutz des Kreises glaubhaft versichert, dass die Regeln eingehalten worden seien. "Aus diesem Grund sieht der Infektionsschutz nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Veranlassung, weitere Schüler unter Quarantäne zu stellen."

Nicht der erste Fall an einer Schule

Ein jugendlicher Schüler aus dem Kreis Segeberg war kürzlich mit dem Coronavirus infiziert. Er oder sie hatte sich nach Angaben des Kreises aber bereits in den Sommerferien angesteckt und "in den Ferien engeren Kontakt zu Schülern von verschiedenen Schulen im Kreis."

Alle diese Kontaktpersonen hatten in Quarantäne gehen müssen, ihre Schulen in diesem Schuljahr noch nicht besucht.

Erste Infizierungen während des Lockdowns

Bis Ende Juli waren im Kreis Segeberg 13 Schüler im Alter zwischen sechs und 17 Jahren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Zwölf der 13 Fälle waren in die Zeit gefallen, als die Schulen geschlossen gewesen sind. Das 13. Kind war infiziert, als die Schulen noch mit reduziertem Unterricht gestartet waren.

Während einer Einschulungsfeier einer Grundschule in Norderstedt war ein infizierter Elternteil zu Gast gewesen. Die Schule sollte ihren Betrieb dennoch ungestört weiterführen, hatte der Kreis Segeberg entschieden. Die erkrankte Person habe bei der Feier Abstand gehalten und, wo nötig, Mund-Nase-Schutz getragen.

Die Mutter oder der Vater hatte leichte Krankheitssymptome gehabt. Die Ansteckungsquelle war dem Infektionsschutz des Kreises nicht bekannt.

Auch eine Lehrerin hatte es schon erwischt

Bei einer Lehrerin an einer Schule in Bad Segeberg war vor den Sommerferien eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Die Frau hatte sich an einer sogenannten Prävalenztestung des Landes mit mehr als 500 freiwilligen Schulbeschäftigten beteiligt.

Kreisweit hat es seit Mittwoch insgesamt fünf nachgewiesene Neuinfektionen gegeben. In zwei Fällen handelt es sich um die Schülerin und das weitere Familienglied. Auch die übrigen drei Fälle sind Reiserückkehrer. Sie kamen aus Südosteuropa und dem Balkan, zum Teil aus Risikogebieten.

Aktuell 14 Infizierte

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt damit auf 387. Wieder genesen davon sind 366 Menschen. Das bedeutet, dass aktuell 14 Menschen mit Corona infiziert sind.

