Plötzlich neuer "See" mitten im Dorf

Klein Rönnau

Auf den Plänen habe das Becken noch klein ausgesehen, sei in Natur aber groß geworden, sagte Bürgermeister Dietrich Herms während des Neujahrsempfangs im Haus Rönnau vor über 100 Besuchern. „Da hätte man leicht auch eine Badeanstalt draus machen können“, witzelte er.

Froh zeigte er sich, dass endlich das Baugebiet in Angriff genommen werden konnte. Denn vorausgegangen war unter anderem ein Bürgerentscheid wegen Kritik der Anwohner, die Autozufahrten durch das bereits bestehende Wohngebiet werde viel Lärm verursachen.

Schutzzone wegen der Fledermäuse

Außerdem muss wegen der Fledermäuse eine Schutzzone im Süden der rund 50 geplanten Neubaugrundstücke eingerichtet werden.

Eine reguläre Badestelle hat Klein Rönnau am Großen Segeberger See. Nach Himmelfahrt in diesem Jahr soll der Sand dort bis zur Nichtschwimmergrenze 30 Zentimeter tief durchgesiebt werden. Ziel ist es, Scherben und Flaschen der Vatertagstouren dort zu beseitigen.

„Der See gehört ja an sich der Stadt Bad Segeberg“, meinte Bürgermeister Herms ( CDU) mit Seitenblick auf seinen Segeberger Amtskollegen Dieter Schönfeld ( SPD). Aus Erfahrung wisse er aber, sagte Herms, dass es meist fruchtlos sei, der Kreisstadt Rechnungen zu schreiben.

Rekord bei Trauungen in Wassermühle

Sehr beliebt bleiben die Trauungen in der früheren Wassermühle durch Bürgermeister Herms. Mit 56 Trauungen 2019 gab es einen neuen Rekord. In den vergangenen elf Jahren hatten sich dort rund 500 Brautleute das Ja-Wort gegeben.

Vollzogen ist der Wechsel des Kindergartenträgers. Für den DRK-Ortsverein war die Aufgabe zu groß geworden, da mittlerweile 18 Mitarbeiterinnen angestellt sind. Nun kümmert sich der Kreisverband des DRK darum. Er führt noch andere Kitas.

Räucherkate soll verkauft werden

Noch in der Luft hängt die Gemeinde mit ihrer historischen Räucherkate an der B432. „Da hoffen wir auf jemanden, der neue Ideen mitbringt“, sagte der Bürgermeister. Als verpachteter Dorftreff hat es nicht funktioniert. Die Einkaufsmöglichkeiten von Bad Segeberg gleich um die Ecke war wohl eine zu große Konkurrenz. Die Gemeinde hofft auf einen Käufer, der vielleicht ein Gewerbe dort einrichtet.

