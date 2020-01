Kleine Klimaretter experimentieren

Kaltenkirchen

Die Kinder im Vorschulalter werden ein mal in der Woche an naturwissenschaftliche Themen herangeführt. „Wir nehmen die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde durch“, erklärt Erzieherin Bettina Bossmann. Gerade sind sie mit dem Element Wasser beschäftigt und untersuchen zum Beispiel, was passiert, wenn ein Glas über ein brennendes Teelicht, das auf einem mit Wasser befüllten Teller steht, gestülpt wird: Das Feuer geht aus. Ein Wissensdetektiv erklärt warum: „Das Feuer braucht Sauerstoff, um zu brennen.“

Projekt "Erde" wurde ausgezeichnet

Das Feuer-Wasser-Experiment führten die Kinder am Donnerstag Bürgermeister Hanno Krause und Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe vor, die gekommen waren, um der Kita zur Auszeichnung „Kita21 – Die Klimaretter“ zu gratulieren. Ein Geschenk gab es auch: Passend zum Projekt Erde, mit dem die Kita die Auszeichnung gewann, gab es zwei Harken und Saatgut.

Im vergangenen Jahr reichte die Kita ihr Projekt „Erde – Der Natur auf der Spur“ bei der Bildungsinitiative „Kita 21 – Die Klimaretter“ ein. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der GAB Umwelt Service, dem AZV Südholstein und der Save Our Future-Umweltstiftung. Als „Kita 21“ werden Kindertagesstätten ausgezeichnet, die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung einführen.

Lernen durch Experimentieren

Im vergangenen Jahr drehte sich in der Kita Märchenwald drei Monate lang alles um das Thema Erde. In zehn Einheiten lernten die Wissensdetektive verschiedenste Funktionen und Eigenschaften des Bodens kennen. Auch hier haben die Kinder ein Experiment durchgeführt, in dem das Wachstum von Pflanzen beobachtete und reflektiert wurde. Außerdem besuchten die Kinder eine Gärtnerei, sprachen über die Herkunft von Lebensmitteln, sortierten Gemüse nach Erntezeit und fanden mit einer Weltkarte heraus, woher importiere Lebensmittel stammen.

Mit dieser umfassenden Bildungsarbeit konnte die Kita Märchenwald überzeugen. „Wir wollen die Kinder spielerisch dafür begeistern, zu forschen“, sagt Bettina Bossmann. Bürgermeister Krause war beeindruckt von den Kindern und den pädagogischen Fachkräften: „Es ist toll, dass bereits in der Kita der bewusste und sensible Umgang mit der Ressource Erde vermittelt wird.“

