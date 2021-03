Kaum ist das neue Klimakonzept der Stadt offiziell bekanntgegeben worden, will die Bad Bramstedter CDU-Fraktion schon Nägel mit Köpfen machen. Zumindest was die Bauplanungen der Stadt betrifft. Unter anderem schlägt sie vor, in einem neuen Baugebiet Platz für eine Tiny-House-Siedlung einzuräumen.