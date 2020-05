Klimaschützer fordern Sondersitzung

Bad Segeberg

"Das aktuell dringendste Problem steht wieder nicht auf der Tagesordnung", bedauert Pressesprecher Tom Wilderland. Vor dem Haupteingang zur Halle haben Aktivisten deshalb wieder verschiedene Zeichnungen und Parolen mit Kreide hinterlassen.

Sozial-ökologischer Kollaps drohe

Extinction Rebellion (XR) sei eine "offene, dezentrale und internationale sozialpolitische Bewegung", betont Wilderland. Mittels gewaltfreiem zivilen Ungehorsam warne sie vor dem drohenden sozial-ökologischen Kollaps. Die Umweltschützer weisen darauf hin, dass bereits seit Jahrzehnten Wissenschaftler vor dem Klimawandel warnten und jetzt eine gute Zeit sei, dieses Problem anzugehen.

Nicht zu handeln, bedeute laut XR Überflutungen, Dürren, Waldbrände, Stürme nie dagewesenen Ausmaßes, weltweite Missernten und Hunger in Kauf zu nehmen mit vielen Millionen Toten weltweit und Millionen von Menschen, die zur Flucht gezwungen sein werden.

Corona-Pandemie "schwacher Vorbote"

Die Corona-Pandemie gilt den Umweltschützern als schwacher Vorbote dessen, was den Planeten erwartet. Die Politik sei kaum in der Lage, diese Mammutaufgabe allein zu bewältigen. Da aber schnelle, durchgreifende und effektive Lösungen im Kampf gegen den weiter fortgeschrittenen Klimawandel nötig seien, fordert die Gruppe als nächsten Schritt eine öffentliche Sondersitzung der Stadtvertretung, an der alle politischen Kräfte der Kreisstadt teilnehmen. "Unser Versuch, mit den politischen Kräften Bad Segebergs in Gesprächen unseren Lösungsweg zu erläutern, ist gescheitert, da nur ein Teil der Parteien entschlossen auf das Gesprächsangebot reagiert hat."

Lesen Sie auch: Eklat im Rathaus: Umweltaktivisten stören Sitzung

Zu einer möglichen Sondersitzung zum Klimanotstand will Extinction Rebellion unabhängige Experten einladen, die über den aktuellen Stand des Klimawandels und im zweiten Teil über konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Stadt informieren sollen.

