Für das Klima die B206 blockiert

„Mit dieser Aktion wollen wir auf unsere Forderungen aufmerksam machen“, erklärte der Sprecher der Bad Segeberger Gruppe, Tom Wilderland. Der Termin sei ganz bewusst gewählt und an die Politik gerichtet worden, die am gleichen Abend in der Mehrzweckhalle des Städtischen Gymnasiums tagte. Die Demonstranten verlangen von den Parteien in der Stadtvertretung und der Stadtverwaltung schnelle Maßnahmen, um dem Klimawandel und seinen Folgen Einhalt zu gebieten.

Adressat ist die Stadtvertretung

Außerdem wollen die Umweltschützer seit einiger Zeit schon allein zu diesem Thema eine Sondersitzung der Bad Segeberger Stadtvertretung erzwingen, zu der sie dann auch eigene Experten einladen wollen. „Unsere Forderungen, die wir im Namen unserer Kinder und Enkel an die Politik richten, sind bisher nicht im Handeln der Politik zu erkennen“, erklärte Wilderland. Er und seine Mitstreiter unterschiedlichsten Alters sind mit diesem Ansinnen bislang immer abgeblitzt; unter anderem auch bei Bürgervorsteherin Monika Saggau.

Beim Kreis Segeberg angemeldet

Während die Polizeidirektion Bad Segeberg nach den Worten von Sprecherin Sandra Firsching im Vorfeld keine Erkenntnisse zu der Aktion auf der B206 hatte, bestätigte die Segeberger Kreisverwaltung – ebenfalls auf Anfrage der Segeberger Zeitung – eine entsprechende Anmeldung. „Das Ganze ist bei uns angezeigt und nach Abstimmung mit Polizei und Stadt mit entsprechenden Auflagen, auch zum Schutz vor Infektionen mit Hygieneanforderungen, zugelassen worden“, sagte Sprecher Robert Tschuschke.

Gründe für eine Untersagung der Demonstration hätten aus Sicht der Behörde nicht bestanden. Die „Sperrung“ dürfe aber jeweils höchstens fünf Minuten dauern und auch nur fünf Mal im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr durchgeführt werden.

Eine Sperrung für fünf Minuten

Eine Gruppe von rund 30 Aktivisten, darunter auch eine Abordnung aus Hamburg-Bergedorf, marschierte nach ausführlicher Absprache unter der Leitung Wilderlands erstmals gegen 16.30 Uhr bei grüner Fußgängerampel auf die Fahrbahn und blieb dort stehen. Während einige der Demonstranten Banner und Transparente hochhielten, verteilten andere Flyer und suchten das Gespräch mit den Auto- und Lkw-Fahrern. Die Polizei war mit vier Beamten vor Ort, die sich das Treiben in erster Linie aus der Distanz anschauten. Zu größeren Problemen kam es nicht. Ob das anschwellende Hupkonzert nun Zustimmung oder Ärger ausdrücken sollte, war nicht immer so ganz klar.

Abends Thema in der Stadtvertretung

Am Abend sollte sich dann auch die Stadtvertretung auf Wunsch der Verwaltung mit den Aktivitäten von „ Extinction Rebellion“ beschäftigen. Dabei ging es allerdings nicht um deren politische Forderungen. Die Verantwortlichen im Rathaus wollten wissen, ob sie Anzeigen wegen Sachbeschädigung erstatten oder die wiederholt aufgetauchten Kreideschmierereien einfach auf sich beruhen lassen sollen. Zuletzt hatten die Klimaschützer am Dienstag voriger Woche vor dem Eingang zur Mehrzweckhalle hinterlassen, wo später die Stadtvertretung zusammenkam. Nach Auskunft des Bauamtes kostet die Beseitigung durch den Bauhof jedes Mal mehrere Hundert Euro.

Bereits drei Anzeigen bei der Polizei

Entgegen der letzten Auskunft gegenüber KN-Online bearbeitet das Polizeirevier Bad Segeberg derzeit doch drei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung – gemäß Paragraph 303 Strafgesetzbuch – durch Angehörige von Extinction Rebellion, wie der Sprecher der Direktion Bad Segeberg, Lars Brockmann, einräumte.

Dabei handle es sich um Taten, die sich Ende April im Stadtgebiet ereignet hatten. „Betroffen waren hier Supermärkte und Discounter.“ Die Entscheidung der Strafbarkeit obliege aber grundsätzlich der zuständigen Staatsanwaltschaft. Grundsätzlich bedarf es laut Brockmann einer Einzelfallüberprüfung. Je nachdem, welche Art von Sprühkreide verwendet worden sei, könne strafrechtlich eine Sachbeschädigung vorliegen. „Sofern der Polizei weitere angezeigt werden sollten, werden die Ermittlungen aufgenommen.“

