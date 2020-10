Corona-Alarm in der Klinik Bad Segeberg. Am Donnerstag ist dem Infektionsschutz des Kreises ein Patient gemeldet worden, der auf das Coronavirus positiv getestet worden ist. Die Quarantänemaßnahmen sind eingeleitet. Es gibt nach Informationen von KN-online Hinweise auf die mögliche Infektionsquelle.

Klinik Bad Segeberg: Patient infiziert, 13 Menschen in Quarantäne

Von Gerrit Sponholz