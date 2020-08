Rohlstorf/Bad Segeberg.

"Eigentlich freuen wir uns über jeden Besucher, aber jetzt ist das Maß voll", sagt Rohlstorfs Bürgermeister Tim Breckwoldt.

Seit Anfang der 1970er-Jahre ist die Badestelle am Klüthsee im Sommer ein beliebtes Ziel für Sonnenhungrige und Badefreunde aus der Gemeinde und aus den Nachbardörfern. "Mittlerweile mögen die Rohlstorfer aber schon gar nicht mehr dorthin gehen", sagt Bürgermeister Breckwoldt. Die Badestelle ist häufig völlig überlaufen. Aus dem ganzen Land reisen Besucher an, bevölkern Liegewiese und Strand. Fahrzeuge aus Ostholstein, Lübeck, Hamburg, Pinneberg und sogar Bremen sind es am Mittwoch, die auf dem Parkplatz abgestellt worden sind.

Strand gesperrt: Suche nach Alternative

Der 49-Jährige ist sicher, dass viele Klüthsee-Besucher eigentlich an die Ostsee wollten. Nur: Auch nach Ende der Sommerferien in Schleswig-Holstein zeigen die meisten Strandampeln schon vormittags Rot. "Dann werden die Leute nach alternativen Badestellen suchen und auf unsere Badestelle stoßen." Dass diese in Internetforen zumeist in den höchsten Tönen gelobt wird, wäre eigentlich ein Grund zur Freude – ist es zurzeit nur nicht.

Rettungswege werden blockiert

Dass der eigentlich durchaus geräumige Parkplatz eigentlich immer besetzt ist, wäre dabei noch das geringste Problem: "Teilweise wird von den Besuchern alles dicht geparkt, sogar an der Kreisstraße stellen sei ihr Fahrzeug ab oder blockieren die Waldwege, die zur Badestelle führen", berichtet der ehrenamtliche Bürgermeister. Die Folge: Anwohner haben Mühe, zu ihren Häusern zu kommen. Rettungswege für Feuerwehr oder Notarzt werden zugeparkt. Rücksichtslosigkeit, die im Ernstfall lebensgefährlich sein kann.

Breckwoldt hat dafür keinerlei Verständnis – ebenso wenig wie für die Müllberge, die die Badegäste hinterlassen. "Unser Gemeindearbeiter ist derzeit einmal täglich vor Ort und sammelt säckeweise Abfall ein. Auf den Entsorgungskosten bleiben wir dann sitzen, seitdem der Kreis Zuschüsse gestrichen hat", ärgert sich der Rohlstorfer. Nahezu täglich müssen auch die Überreste von illegalen Grill-Events beseitigt werden. "Erst gestern musste sich unser Mitarbeiter von Badegästen beschimpfen lassen, die mit ihrem Hund dort waren, was ebenfalls nicht gestattet ist. Er wurde aufgefordert, doch die Polizei zu rufen."

Badegäste ignorieren Abstandsregeln

Für Thomas Hartstock, den Verwaltungsleiter des zuständigen Amtes Trave-Land, kommt noch ein weiteres Problem hinzu: "Die unbewachte Badestelle ist zeitweise völlig überlaufen und die vorgeschriebenen Corona-Abstandsregelungen werden nicht eingehalten." In den vergangenen Tagen seien bereits Hinweisschilder aufgestellt worden – der Erfolg: gleich null. Gemeinde und Amt wollen nun nach geeigneten Maßnahmen suchen, wie die Probleme in den Griff zu kriegen sind. "Zur Not müssen wir die Polizei um Unterstützung bitten", sagt Hartstock. Bürgermeister Breckwoldt denkt unterdessen an eine viel pragmatischere Lösung: "So gastfreundlich wir auch sind: Wenn es nicht anders geht, schraube ich eben alle Wegweiser ab, dann finden Ortsfremde den Weg eben nicht mehr."

Rohlstorf ist kein Einzelfall

Allein sind die Rohlstorfer mit ihren Problemen nicht: Auch in der Nachbargemeinde Klein Rönnau ärgert sich Bürgermeister Dieter Herms über rücksichtslose Badegäste: "Die Abstandsschilder an der Badestelle am Großen Segeberger See interessieren keinen. Die Leute liegen dicht an dicht." Auch er habe mit Wildparkern zu kämpfen. Zuletzt hätten zwölf Autos an der schmalen Landstraße im absoluten Parkverbot gestanden. Herms alarmierte die Polizei, die per Lautsprecher die Halter zu ihren Fahrzeugen rufen musste.

