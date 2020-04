Nach Schlägereien: Haftbefehl erwirkt

Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen

Unter Verwendung von Gläsern und einem Schlagstock haben fünf Tatverdächtige am 21. Dezember 2019 in einer Kneipe in der Beckersbergstraße in Henstedt-Ulzburg sich eine Schlägerei mit Gästen geliefert. Wenige Stunden später schlugen zwei von ihnen noch einmal zu. Dieses Mal vor einer Bar in der Hamburger Straße in Kaltenkirchen. Die Opfer erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen. Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 19 bis 31 Jahren kommen aus Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern).

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg und die Staatsanwaltschaft Kiel nahmen nach den Schlägereien die Ermittlungen auf und durchsuchten am 12. März 2020 sieben Gebäude in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Darunter befinden sich auch drei Gewerbeobjekte in Kaltenkirchen, die im Eigentum einiger Beschuldigter stehen. Die 75 Beamten stellten dabei Beweise und mögliche Tatmittel fest.

Bei Durchsuchung Beweise und mögliche Tatmittel festgestellt

Gegen zwei 20 und 31 Jahre alte Männer aus Kaltenkirchen erhärtete sich nach den Durchsuchungen der Tatverdacht wegen versuchten Totschlags in der Hamburger Straße in Kaltenkirchen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte deshalb beim Amtsgericht Norderstedt einen Haftbefehl gegen die Beschuldigten.

Am 27. April 2020 nahmen Polizisten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin, der Kriminalpolizei Bad Segeberg und eine Staatsanwältin die zwei Tatverdächtigen in den frühen Morgenstunden in Kaltenkirchen vorläufig fest. Die Beschuldigten sollen im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Norderstedt vorgeführt werden.

