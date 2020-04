Die Wiemersdorferin Andrea Oppermann hat schon diverse Kochbücher geschrieben, RTL Nord wurde auf sie aufmerksam und sendet nun regelmäßig aus ihrer Küche. Wegen Corona geht das nicht mehr. Damit alle Interessierten erfahren, was Ostern auf den Tisch kommt, zeigt sie ihre Kochkünste nun über Skype.

Kochstunde in Wiemersdorf - Das Ostermenü kommt via Skype

Von Jann Roolfs