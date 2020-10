Norderstedt

Vor dem Amtsgericht Norderstedt wurde die gefährliche Körperverletzung am Montag verhandelt. Angeklagt war ein 40-jähriger Mann aus Köln, der in der Wohnung seiner Freundin an der Holstenstraße in Kaltenkirchen auf einen anderen Mann losgegangen war.

Anzügliches Verhalten

Der Angeklagte war am 21. April 2019 bei seiner Freundin, deren Tochter und Nichte samt Partner zum Abendessen eingeladen. Man grillte zusammen, trank Alkohol und amüsierte sich. Im Laufe des Abends kippte die Stimmung, denn dem Angeklagten missfiel das Verhalten des anderen Mannes. Der habe, so die Verteidigerin Lena Retschkemann, den Frauen im Raum komische Blicke zugeworfen, mit ihnen getanzt, sie berührt und am Arm gestreichelt.

Das Verhalten sei anzüglich und in dem Kulturkreis des Mannes ein Zeichen von Missachtung den Frauen gegenüber. So empfand es jedenfalls der Angeklagte. Die Frauen im Zeugenstand hingegen hatten mögliche Gesten nicht als grenzüberschreitend angesehen.

In der Küche zum Messer gegriffen

In der Küche wollten dann die beiden Männer das Thema klären, aber die Lage eskalierte. Es kam zu Beschimpfungen und lauten Schreien. Die Frauen versuchten, die Streithähne zu trennen. Ernst wurde es, als der Angeklagte zum Küchenmesser griff. Im Handgemenge kam die Gruppe zu Fall, das Messer verletzte die Gastgeberin am Ellenbogen.

Der Angegriffene verteidigte sich im Flur mit einem Schuhanzieher aus Metall und schlug mehrere Male auf den Angeklagten ein. Der trug Kopfverletzungen davon und war blutüberströmt, wie eine Polizistin vor Gericht bestätigte. Noch in der Wohnung griff er zu einer Blumenvase und schleuderte sie in Richtung Nebenbuhler. Sie traf aber nicht ihr Ziel.

Tochter der Gastgeberin rief die Polizei

Die Tochter der Gastgeberin hatte, als der Streit hochkochte und ihre Cousine "Er hat ein Messer" schrie, die Polizei gerufen und sich dann aus Angst in der Wohnung versteckt. Der Angegriffene und seine Freundin flüchteten aus der Wohnung in Kaltenkirchens Innenstadt, der Angeklagte rannte ihnen mit dem Messer in der Hand hinterher.

Das Paar entkam, der Angreifer wurde von den herbeieilenden Polizeibeamten auf dem Parkplatz an der Wohnung aufgegriffen. Das Messer wurde auf dem Platz gefunden. Der Mann sowie die verletzte Gastgeberin kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Angeklagte hatte einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille.

Schnittverletzung am Ellbogen

Die Gastgeberin, die mit dem Angeklagten zusammen ist, zeigte große Erinnerungslücken, was den Abend im Frühjahr 2019 anging. Von der Stichverletzung an ihrem Ellbogen habe sie gar nichts mitbekommen, sie habe unter Schock gestanden. Erst der Rettungssanitäter habe sie auf die Schnittwunde hingewiesen. Die Polizistin, die als eine der ersten am Einsatzort war, berichtete, dass auf dem Parkplatz eine aufgeheizte und aggressive Stimmung geherrscht habe, der Angeklagte sei nicht kooperativ gewesen – habe aber auch nicht besonders betrunken gewirkt.

600 Euro an das Frauenhaus zahlen

Laut seiner Verteidigerin habe der Angeklagte sich mehrmals bei den Beteiligten entschuldigt. Es tue ihm alles sehr leid. Warum er in der Küche zum Messer gegriffen habe, könne er sich selber nicht erklären. Richter Jan Willem Buchert und die Staatsanwaltschaft einigten sich nach gut drei Stunden Prozess, dass der Messerstich lediglich eine versuchte gefährliche Körperverletzung sei. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Angeklagte muss innerhalb von sechs Monaten 600 Euro an das Frauenhaus Norderstedt zahlen.

