„Mega! Der absolute Hammer!“ Lajoscha Rausch aus Bad Oldesloe war einer von 1 500 Gästen, die in den Genuss eines Konzert-Ereignisses der besonderen Art kamen. Die Söhne Mannheims und befreundete Musiker sorgten in der Kalkberg-Oase an der Hamburger Straße in Bad Segeberg für erstklassige Stimmung.