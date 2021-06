Die Ankündigung des Konzerns Rewe, den Logistik-Standort Kiel zu schließen, treibt in Henstedt-Ulzburg wohl so manchem Politiker und Bürger die Sorgenfalten ins Gesicht. Denn das Thema Verkehr durch den Ort war schon in der Planungsphase des neuen Zentralstandortes Henstedt-Ulzburg heiß diskutiert.