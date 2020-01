Musik aus den Spelunken

Borstel

Die vier Musikanten Reinhard Spielvogel, Bernd Kottsieper, Marcus Weseloh und Thorsten Stoye boten mitreißende Musikstücke und Lieder des 17. und 18. Jahrhunderts, die außerhalb der strengen Normen der Kirchen und Höfe in der damaligen Zeit auf den Straßen und in den Spelunken gespielt wurde.

Drehleiern und Naturtrompeten

In passender bunter Gewandung mit Kniebundhosen, Kniestrümpfen, Westen und Dreispitz auf dem Kopf ließen die vier Spielleute – wie auf den Gemälden der flämischen Maler Pieter Bruegel dem Älteren oder Hieronymus Bosch verewigt – ihre mehr als fünfzehn Nachbauten historischer Drehleiern, Mandolinen, Oboen, Flöten, Pommern und Naturtrompeten erklingen. Auch die recht unbekannten Instrumente wie die Musette-Sackpfeife, die aus einem Brotbeutel entstanden ist und später zum Akkordeon wurde, das Virginal-Apfelsinenkistencembalo sowie den Chorzinken, eine Art Kornett, konnten sie spielen. Thorsten Stoye präsentierte die 15-saitige schwedische Nyckelharpa (Schlüsselfiedel) mit der klangschönen Weise „Green Sleeves“, die einst einem englischen Mädchen in grünem Kleid gewidmet wurde. In den kleinen Stimmpausen der Drehleiern à la „Der Leierer stimmt immer, die Leier stimmt nimmer“ erklärten die Künstler ihre fremden Instrumente.

"Trunken voller Fanggelüste"

Mit unbekümmerter Mimik und Gestik stellten sie neben kleineren Musikstücken aus den Opern „King Arthur“ und „Fairy-Queen“ von Henry Purcell und Madrigalen von Thomas Marley auch die etwas zweideutig-derben Balladen der „Fredmans Gesänge“ des schwedischen Nationaldichters und Komponisten Carl-Michael Bellman vor und ließen die Klänge und Verse der späten Renaissance und des Barock mit viel Herzblut aufleben. Da verführt ein Fischer seine holde und kregelige Geliebte Amaryllis mit den Worten „Bleich und trunken voller Fanggelüste, treiben wir im Sog an Venus Küste“; oder Fredman führt trunken im Rinnstein vor einer Kneipe liegend in einer lauen Sommernacht ein Selbstgespräch und hofft auf seinen täglichen Tropfen Glück.

Auch Kinder finden es "cool"

Da wird von einem blinden Glockenspieler berichtet oder von der Hochzeit des Knochendrechslers, bei der so einiges schiefläuft. „Ich drechsle auch gerne“, sagte Thorsten Stoye, der in verschiedenen Folk-Ensembles auf den unterschiedlichsten Bühnen steht und musikalischer Leiter der Hamburger Musical Company ist, „und wenn Sie uns wieder hierher einladen, dann verkaufe ich nächstes Mal in einem Bauchladen wie der Knochendrechsler auch einige Salzstreuer“, sagte er lachend. All dies verschmolz zu einer kraftvoll-amüsanten Musik, die zum Träumen und Lachen einlud: Genau das macht die Besonderheit dieses Ensembles aus. Einige Kinder und Jugendliche gehörten auch zum Publikum, wie der zehnjährige Joris aus Hartenholm: „Die sind ja wirklich cool“ fand er.

Am Ende gab es jubelnden Beifall und als Zugabe das Handwerksgesellenlied „Es, Es, Es und Es, es ist ein harter Schluss“ – und das Publikum sang kräftig mit.

