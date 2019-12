Auf diese Konzerte in Bad Segeberg können Sie sich freuen

Bad Segeberg

Den Anfang der Konzerte, die von Förde Show Concept am Kalkberg in Bad Segeberg veranstaltet werden, macht die zweite Ausgabe des „Felsenburg-Festivals“, das nichts mit dem ähnlich klingenden Winnetou-Abenteuer zu tun hat, sondern ein Forum für Bands des mittelalterlich angehauchten Rock und Folk bietet.

2. Mai: Felsenburg-Festival

Bei der Premiere in diesem Jahr feierten rund 3500 Besucher beim Felsenburg-Festival mit. Für die Neuauflage am 2. Mai 2020 wurden die Combos Saltatio Mortis, Feuerschwanz, Knasterbart und Fuchsteufelswild engagiert. Darüber hinaus wird die Gruppe MacCabe & Kanaka musizierend durch das Freilichttheater laufen.

9. Mai: Schlagernacht des Jahres

Die mit Abstand traditionsreiche Konzertreihe am Kalkberg in Bad Segeberg wird am Sonnabend, 9. Mai, fortgesetzt. Bereits seit 1995 kommen die Größen des deutschen und englischen Schlagergeschäfts in den Wilden Westen von Bad Segeberg. Diesmal sind Vicky Leandros („Theo, wir fahr’n nach Lodz“), Ella Endlich („Küss mich, halt mich, lieb mich“), Fantasy („Bonnie & Clyde“) und Tony Christie („Is This The Way To Amarillo“) angekündigt. Außerdem wird Ballermann-Star Peter Wackel („Scheiß drauf“) bei diesem Bad-Segeberg-Besuch ausnahmsweise mal nicht beim Möbel-Kraft-Oktoberfest auftreten.

Freuen können sich die Fans auch auf Kristina Bach („Erst ein Cappuccino“), die den Helene-Fischer-Ohrwurm „Atemlos“ komponiert und getextet hat. Auch wird Modern-Talking-Sänger Thomas Anders seine inzwischen erwachte Liebe für deutschen Pop unter Beweis stellen. Mallorca-König Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) hingegen wird nach anfänglicher Zusage nun doch lieber mit Florian Silbereisen auf Tournee gehen. Er wird in Bad Segeberg von Kerstin Ott ("Die immer lacht") vertreten.

16. und 17. Mai: Sarah Connor bei Pop am Kalkberg

In der 2019 gestarteten Reihe „Pop am Kalkberg“ wird am Sonnabend, 16. Mai, und am Sonntag, 17. Mai, Sarah Connor zu Gast sein. Die Frau mit der Soul-Stimme gehört mit sieben Millionen verkauften Tonträgern und drei Nummer-1-Alben zu den erfolgreichsten Interpretinnen in Deutschland. Aktuell ist sie mit "Herz Kraft Werke“ in den Hitparaden vertreten. Anders als 2019 wird „Pop am Kalkberg“ somit kein Abend mit verschiedenen Sängern, sondern konzentriert sich auf Sarah Connor – nur eine Vorgruppe ist noch geplant. Das Konzert am 16. Mai ist bereits komplett ausverkauft.

21. und 22. Mai: Santiano

Die Seebären von Santiano haben zuletzt ihr „MTV-Unplugged“-Album veröffentlicht. Zu ihren Tourneen gehören seit Jahren auch zwei Auftritte in Bad Segeberg - diesmal stechen sie am Donnerstag, 21. Mai, und Freitag, 22. Mai, mit dem Publikum in See.

Außerdem: 27. Juni bis 6. September - "Der Ölprinz" bei den Karl-May-Spielen

Kein Konzert, aber trotzdem einer der Höhepunkte 2020 am Kalkberg: In der 69. Saison der Karl-May-Spiele kommt eines der bekanntesten Winnetou-Abenteuer auf die Bühne: „Der Ölprinz“. Die Hauptrolle des edlen Apachenhäuptlings übernimmt zum zweiten Mal Alexander Klaws. Gespielt wird vom 27. Juni bis zum 6. September jeweils donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr, sonntags ab 15 Uhr.

Nach Flensburg verlegt wurde wegen des enttäuschenden Vorverkaufs die schon seit 2018 beworbene Veranstaltung "Der Kalkberg lacht". Am 3. Mai 2020 sollte das Comedy-Festival im Freilichttheater steigen, aber nun wird unter dem neuen Titel "Der Norden lacht" in der Fördestadt gejuxt. Die beiden prominentesten Künstler sind hierbei Wolfgang Trepper und Markus Krebs. Außerdem dabei sind Emmi & Willnowsky, Don Clark, Benni Stark, Dr. Pop, Die Feisten, Thekentratsch sowie die Showband „ ABBA – The Sound Of Sweden“.

