Bad Segeberg

Geplant ist eine Zusammenkunft aller Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in der Sporthalle der Schule am Burgfeld.

Nachdem es zuletzt bereits im Vorfeld der drei Ausschuss-Sitzungen zum Teil heftige Auseinandersetzungen zwischen den Parteien gegeben und die Vorsitzenden unterschiedliche Wege eingeschlagen hatten, soll nun auf Nummer sicher gegangen werden. Bevor Bad Segebergs höchstes Beschlussorgan ab 18.30 Uhr seine Tagesordnung abarbeitet, werden direkt vor Ort Corona-Schnelltests angeboten – auch für Besucher der Veranstaltung und die Mitglieder der Stadtverwaltung. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt.

Alte Apotheke und Ergon-Schule mit im Boot

Bürgervorsteherin Monika Saggau und Bürgermeister Dieter Schönfeld sind froh, dafür drei weitere Beteiligte mit im Boot zu haben: Dirk Buckenberger, Inhaber der Alten Apotheke, Udo Nickel, Leiter des Ausbildungszentrums für Ergotherapie „Ergon“, und den Facharzt Andreas Lenhard. Der Gynäkologe aus Bad Segeberg hatte vor Weihnachten bereits die Initiative „Safe-Santa“ betreut, als innerhalb von nicht ganz drei Tagen in einem privaten Testzentrum an der Burgfeld-Schule rund eintausend Schnelltests vorgenommen und die positiv Getesteten umgehend mittels PCR nachkontrolliert worden waren.

Die aktuelle Initiative sei nun von Nickel ausgegangen, berichtete die Bürgervorsteherin. Der Kommunalpolitiker der Grünen habe angeboten, aus seiner Schule das Personal für ein kleines Schnelltest-Zentrum auf dem Schulgelände in der Südstadt zu stellen. Für das dafür erforderliche Material, also vor allem die Tests, sorgt Dirk Buckenberger. Dem Mediziner Lenhard fällt die Aufgabe zu, bei positiven Vor-Ort-Ergebnissen die dann nötigen PCR-Tests zur Bestätigung in seinen Praxisräumen vorzunehmen.

Teilnahme freiwillig, aber nicht folgenlos

„Die Teilnahme an der Aktion am Dienstag ist freiwillig“, stellte der Bürgermeister gestern klar. Der Verwaltungschef hatte zuletzt Forderungen, unter anderem der Grünen, zurückgewiesen, einen negativen Coronatest generell zur Voraussetzung einer Sitzungsteilnahme zu machen. Das gebe die Rechtslage nicht her.

Denn natürlich bleibt ein positives Erstergebnis nicht ohne Folgen. „Der Betreffende muss sich zunächst auf direktem Weg zur Praxis und bis zu einem endgültigen Ergebnis in häusliche Isolation begeben“, erklärt Dirk Buckenberger, über eine mögliche Quarantäne entscheide später allein das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg. Monika Saggau geht davon aus, dass sich am Dienstag alle Personen testen lassen, wenn sie das Gebäude betreten. „So leicht kommt man sonst doch selten an diese Gelegenheit.“ Ansonsten gelte: Wer nicht teilnehme, müsse später die gesamte Zeit über die Maske aufbehalten.

Stäbchen in die Nase oder den Rachen

Die Anderen dürften sie nach kurzer Wartezeit abnehmen. „Wir werden nur auf Leute zugehen, deren Abstriche positiv sind“, erklärt Buckenberger, wer nichts höre, dürfe sich freuen. Beim Test werde den Probanden bevorzugt ein Stäbchen tief in die Nase geschoben. Wer das partout nicht wolle, bei dem sei auch ein Rachenabstrich möglich.

Lesen Sie auch:Segeberger Kliniken öffnen Testzentrum

Damit es vor oder in der Halle nicht zu Schlangen oder Gedränge kommt, stehen die Helfer – darunter fünf Schüler von Udo Nickel – bereits ab 17 Uhr bereit. Die beiden Stationen, an denen parallel getestet werde, sollen bis etwa 19 Uhr stehenbleiben. Gut wäre es, so Nickel, wenn sich alle Politiker und Besucher schon vorher die Datenschutzerklärung von der Homepage der Stadt herunterladen und unterschrieben mitbringen würden.“ Es werde aber auch vor Ort entsprechende Formulare geben.

Negatives Ergebnis kein "Freifahrtschein"

Wichtig ist den Initiatoren der Hinweis, dass auch ein negativer Schnelltest „kein Freifahrtschein“ sei. Das Ergebnis sei lediglich eine Bestandsaufnahme. Für den Abend der Sitzung sei es aber ausreichend.

Lesen Sie auch:Freitests - das wird erstmal nichts

Noch geklärt werden müsse, so die Bürgervorsteherin, ob auch zukünftig vor Sitzungen so verfahren werden soll. Das hänge natürlich vor allem von der Entwicklung der Pandemie und dem Fortschritt der Impfkampagne ab. So ganz glücklich sind die Kommunalpolitiker mit ihren bisherigen Videokonferenzen und Hybridsitzungen noch nicht. Dass die vorletzte, am Dienstag nun nachgeholte Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss an den Tücken der Technik gescheitert und schließlich abgebrochen war, ist im Übrigen nicht die Schuld der dafür schwer gescholtenen Verwaltung. Der Kreis Segeberg hat inzwischen eingeräumt, der Absturz eines Servers sei das Problem gewesen. Aber das macht die Sache natürlich auch nicht besser.