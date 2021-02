Bad Bramstedt

Wie Bredfeldt erklärte, habe in der letzten Sitzung im Januar Einigkeit darüber bestanden, mehr als bisher gegen die Krähen zu unternehmen. Krähenexperte Rüdiger Albrecht vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hatte in Aussicht gestellt, der Stadt auch Maßnahmen zu genehmigen, die über die alljährlichen Böllerschüsse hinausgehen.

Nester sollen entfernt werden

Erich Dorow vom Bauamt will nun beim LLUR beantragen, dass in diesem Jahr neben den Schüssen im Herrenholz und Kurgbiet auf dem Bleeck in den Bäumen am Roland die Nester entfernt werden. "Schreckschüsse wollen wir dort nicht abgeben", erklärte Dorow. Geplant sei, Nester aus den Bäumen zu nehmen, bevor die Krähen Eier legen.

Der Umweltausschuss hatte in seiner Januar-Sitzung beschlossen, ein umfassendes Konzept zur Vergrämung der Krähen zu beschließen. Das wäre in der Kürze der Zeit ohnehin schwierig geworden, erklärte Dorow. Im März beziehen die Krähen ihre Nester. Für dieses Jahr bleibe es nun bei der kleinen Lösung auf dem Bleeck. 2022 könnten dann umfassendere Maßnahmen ergriffen werden.

Größte Kolonie Schleswig-Holsteins

Bad Bramstedt hat die größte Saatkrähenkolonie Schleswig-Holsteins. Seit vielen Jahren schon werden im Februar und März Böllerschüsse im Kurgebiet und Herrenholz in den frühen Morgenstunden abgegeben, um die unter Naturschutz stehenden Tiere aufzuscheuchen und am Brüten zu hindern. Der Bestand an Saatkrähen hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen.

2015 wurden noch gut 2000 Brutpaare in Bad Bramstedt gezählt, 2018 waren es nur noch 1500. Ob dies auf die Vergrämungsschüsse zurückzuführen ist, bleibt fraglich. In den Jahren zuvor hatte die Zahl der Brutpaare trotz der Schüsse zugenommen. Gezählt wird vom LLUR alle drei Jahre. In diesem Frühjahr wird es deshalb turnusmäßig wieder eine Erhebung geben.