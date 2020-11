Das Krankenhaus des Forschungszentrums Borstel in Sülfeld steht auf der Kippe. Am Freitag entscheidet das Kuratorium der Stiftung, ob der Standort gehalten wird. Erwogen wird, am UKSH und in der Lungenklinik Großhandsdorf Abteilungen einzurichten, um dort die Forschung an Patienten fortzusetzen.