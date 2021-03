Im Zweifel wäre die Polizei rasch vor Ort gewesen. Doch die Aktivisten der Klimaschutz-Bewegung "Extinction Rebellion" (XR), die am Wochenende trotz empfindlicher Kälte in ihrem weißen Zelt auf dem Marktplatz in Bad Segeberg sogar übernachteten, blieben unbehelligt - aber auch weitgehend ungehört.