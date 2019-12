34-Jährige gewinnt 250000 Euro

Nach 30 Jahren sei es an der Zeit, die Gestaltungssatzung zu überarbeiten, meint Volker Wrage (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses in Bad Bramstedt. Die Satzung regelt, wie in der Innenstadt gebaut werden darf. Manches, so Wrage, habe sich überlebt und bedürfe der Nachbesserung.