2010 machte ein „Terrorstorch“ im Kreis Segeberg, in Steinbeck, Schlagzeilen. Adebar hatte es unweit seines Horstes auf blank geputzte Autos abgesehen. Sobald er sich in den blinkenden Karossen widerspiegelte, hackte er zu. Jetzt gibt es so einen verhaltensauffälligen Storch auch in Hartenholm.