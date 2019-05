Mord, Folter, Ausbeutung – Anfang des Jahres war eine Gruppe Jugendlicher des „Regenbogen“ in Kaltenkirchen vom Besuch in der KZ-Gedenkstätte Springhirsch so tief berührt, dass sie überlegten, wie ihr geholfen werden kann. So entstand die Idee einer Kunstaktion, mitten in Kaltenkirchen.