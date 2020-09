Kreis Segeberg

Der sogenannte Präventive Hausbesuch ("Gemeindeschwester auf Amtsebene") soll ein Angebot für Menschen ab 70 Jahre sein. Das Projekt würde ab 2021 über drei Jahre laufen und rund eine halbe Million Euro kosten.

Die Gemeindeschwester soll die Gesundheits- und Lebenssituation des Besuchten erfassen. Sie könnte nachsehen, welche Ressourcen dieser hat, welche Möglichkeiten der Gesundheitsförderung es gibt, könnte Ansprechpartner vermitteln, bei Krankheit als Lotse dienen. Und auch Defizite erkennen: Die Gemeindeschwester würde Bedarfe in ihrer Modellregion erkennen, für die noch nach Lösungen gesucht werden müsste.

Anzeige

FDP : Gibt keine Treffpunkte mit sozialen Kontakten mehr

Rosemarie Jahn ( FDP), Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, hatte für das Konzept geworben. Die Dörfer hätten viel Infrastruktur verloren, keine Kneipe mehr. "Früher traf man sich auch im Kaufmannsladen. All das gibt es heute nicht mehr. Genau da soll das Modellprojekt ansetzen."

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Pflegestützpunkt Segeberg - Ein Netzwerk aus 100 Ehrenamtlichen

Angelika Hahn Fricke ( CDU) hielt das Konzept dagegen für nicht geeignet. Das sei keine Gemeindeschwester, die früher radelnd von Haus zu Haus gefahren sei, sondern ein vorbeugender Hausbesuch. Außerdem sei die Hilfe nicht zielgenau. Manche bräuchten schon ab 60 Jahren Hilfe, andere über 80 seien fit.

CDU : Gibt schon ähnliche Angebote

Während es zum Beispiel in Schmalensee kaum Hilfe für Senioren gebe, existierten in Norderstedt dagegen viele Hilfsmöglichkeiten. "Das muss individuell geschaut werden", sagte Hahn-Fricke. Wichtig sei auch, die Mobilität der alten Menschen zu erhalten, etwa durch Sammeltaxen. Außerdem gebe es schon andere Angebote wie Rinkieker. Und in der Prävention müssten geschulte Kräfte eingesetzt werden.

Die Mehrheit von SPD, Grünen, FDP, Linke, WI-SE und Freien Wählern stimmte für das Projekt, CDU und AfD dagegen, bei einer Enthaltung. Wo es laufen könnte, soll die Kreisverwaltung nun vorschlagen. Der Kreistag wird dann später darüber entscheiden.

Rinkieker

Dass alte Menschen vielfältige Hilfe benötigen, ist bereits vom Pflegestützpunkt im Kreis Segeberg bekannt. Er engagiert sich ebenso wie die Alzheimer Gesellschaft Norderstedt und das evangelische Bildungswerk des Kirchenkreises Plön-Segeberg deshalb in der Ausbildung ehrenamtlicher Helfer. Für Unterstützung im Haushalt, beim Einkaufen, damit Senioren nicht vereinsamen, für Gesellschaft beim Spazierengehen oder Kaffeetrinken.

So schauen Rinkieker ab und zu bei Senioren vorbei, sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Es ist ein reiner Besuchsdienst. Etwa 25 Rinkieker hat der Pflegestützpunkt. Eine besondere Ausbildung ist nicht nötig.

Nachbarschaftshelfer

Nachbarschaftshelfer unterstützen Menschen mit einem Pflegegrad bei Einkäufen, begleiten sie beim Arztbesuch oder zu Ausflügen und helfen auch bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mit. Sie können über den Entlastungsbetrag von der Pflegeversicherung eine Aufwandsentschädigung erhalten, brauchen aber eine 20-stündige Schulung, um ihre Leistung abrechnen zu können.

Demenzbegleiter

Demenzbegleiter können ebenfalls über den Entlastungsbeitrag entschädigt werden. Etwa 4000 Menschen leben im Kreis Segeberg mit Demenzerkrankung, viele werden zu Hause von Angehörigen versorgt. Diese können durch ehrenamtliche Demenzbegleiter unterstützt werden. Eine 30-stündige Schulung ist notwendig.

Erwachsenensozialdienst

Außerdem wird in manchen Ämtern und Gemeinden der Erwachsenensozialdienst erprobt. Er arbeitet aber im Bereich bereits eskalierter Problemlagen, nicht vorbeugend.

Unabhängig von den Gemeindeschwestern agieren die neuen Nichtärztlichen Praxisassistenten (NäPas). Die NäPas können Patienten zu Hause besuchen, um Blutdruck zu messen, sie zu wiegen oder sich Wunden anzuschauen. Der Vorteil für die Hausärzte mit ihren 174 Arztsitzen im Kreis Segeberg: Die Patienten würden dann nicht mehr in die Praxis müssen.

Nichtärztliche Praxisassistenten

20 medizinische Fachangestellte sollen, vom Kreis finanziell unterstützt, zu NäPas ausgebildet werden. Mit sechs Personen ist das Projekt angelaufen. Diese müssen die Hausarztpraxen, die durch die Coronazeit derzeit stark belastet sind, für die Ausbildungszeit entbehren.

Die NäPas sind Teil einer noch jungen, dreiteiligen Initiative des Kreises, um die Hausärzte zu entlasten und damit langfristig die Hausarztversorgung zu sichern. Denn etwa ein Fünftel der Hausärzte ist mindestens 65 Jahre alt, wird bald ausscheiden. Im Raum Kaltenkirchen etwa soll der Versorgungsgrad bereits bei nur 89,3 Prozent liegen, hatten der vom Kreis eingesetzte Projektkoordinator Otto Melchert und Laura Lüth von der kooperierenden Ärztegenossenschaft Nord (Interessenvertretung der Hausärzte in Hamburg und Schleswig-Holstein) dem Kreisgesundheitsausschuss kürzlich berichtet. Allerdings sind in Kaltenkirchen neue Hausarztsitze in Planung.

Problem bei Hausärzten

Doch Ärztenachwuchs zu gewinnen, gestaltet sich schwierig, weshalb auch schon die zuständige Kassenärztliche Vereinigung ein Förderprogramm aufgelegt hatte. Die KV organisiert die Versorgung der Bürger durch niedergelassene Ärzte.

Die Näpas sind ein Teil des Projekts. Ferner sollen sich auf Kosten des Kreises auf 15 Plätzen Jungärzte an Kliniken zu Allgemeinmedizinern weiterbilden können. Und drittens wird vom Kreis der Aufbau von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) unterstützt, also von größeren Ärzteteams an einem Standort. Derzeit sind sie in Wahlstedt und Bad Bramstedt geplant. Als mögliche Standorte gelten auch Henstedt-Ulzburg und Itzstedt/Nahe.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.