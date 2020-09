Kreis Segeberg

Bei der Person aus dem Alten- und Pflegeheim handelt es sich nach Angaben eines Kreissprechers um eine oder einen 89-jährige Bewohnerin oder Bewohner. Die Person ist symptomlos. Sie war wegen einer anderen medizinisch notwendigen Behandlung in ein Krankenhaus verlegt und dort bei der Aufnahme auf Covid-19 positiv getestet worden.

Die Leitung des Heimes habe unverzüglich den Infektionsschutz des Kreises Segeberg informiert. Wo sich die Person infiziert haben könnte, sei bisher offen, so der Sprecher. Alle notwendigen Maßnahmen seien bereits ergriffen worden.

Anzeige

Alle Bewohner und Mitarbeiter werden getestet

Alle 211 Bewohner und 140 Mitarbeiter werden getestet. Die infizierte Person befindet sich noch im Krankenhaus. Deren Wohnbereich wurde von der übrigen Einrichtung isoliert. Neuaufnahmen finden nicht statt. Externe wie Handwerker dürfen die Einrichtung derzeit nur noch in einer Notsituation betreten.

Weitere KN+ Artikel

Bis zum Vorliegen der Befunde sind alle Bewohner dazu aufgefordert, in ihren Zimmern zu bleiben, sagt der Kreissprecher. In der Einrichtung würden generell alle Vorgaben des Infektionsschutzes eingehalten.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Zwei neue Fälle im Schulumfeld

Auch in Bad Segeberger Schulen grassiert das Virus. Nach zwei Fällen in der Gemeinschaftsschule am Burgfeld und einem am Berufsbildungszentrum wurden am Donnerstag zwei Kontaktpersonen zu positiven Schülern ebenfalls als Infizierte identifiziert.

Bei den neuen Fällen vier und fünf ist die Infektionsquelle unklar. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt damit auf 443. Wieder genesen davon sind 416 Menschen. Aktuell sind 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

175 Segeberger in Quarantäne

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 175 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 1580.

Verstorben an oder mit Covid-19 sind im Kreis Segeberg sieben Menschen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite