Da Raser fehlen, gibt es weniger Einnahmen

Kreis Segeberg

Es gibt weniger Autoverkehr, und deshalb weniger geblitzte Raser. Dazu zählen "auch die Ortsunkundigen/Touristen – Stichwort: Mietfahrzeuge in den Ferien an der Flughafenumgehung", heißt es in einer Vorlage der Kreisverwaltung.

Gemeint ist die Straße, die vom Flughafen Hamburg nach Norderstedt führt. Dort steht eine mehrteilige große Blitzanlage an der Grenze zu Hamburg, knapp auf Segeberger Terrain. Anders als an anderen stationären Blitzanlagen im Kreis Segeberg sind dort besonders viele Fremde unterwegs, die vom Flughafen wegfahren.

Anzeige

Bis zu 200.000 Euro weniger von Rasern

Vorsichtig geschätzt werden in diesem Jahr dem Kreis wohl 150.000 bis 200.000 Euro aus den Blitzereinnahmen fehlen. Sie teilen sich Kreis und Polizei, die in gemeinsamen Messtrupps die Verkehrssicherheit im Kreis Segeberg gewährleisten sollen.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Mit Säulen gegen Sünder

Aber weil auch weniger Menschen Bus und Bahn nutzen, fehlen dem Kreis Ticketeinnahmen von 400.000 Euro pro Monat. Bislang sind es schon 1,2 Millionen Euro. Branchenkenner sprechen von vielleicht rund 3 Millionen Euro Mindereinnahmen in diesem Jahr.

Kreis: Wir müssen bei Neubauten nicht umplanen

Die absehbar schwierigen finanziellen Zeiten und Beschränkungen durch die Maßnahmen gegen das Coronavirus hatten die Kreistags-CDU kürzlich zum Vorstoß veranlasst, der Kreis möge die geplanten Bauprojekte und Personalzuwächse wegen der Coronakrise neu überprüfen. Die Kreistagsgremien haben noch gar nicht getagt, da kommen Bedenken.

SPD und FDP hatten den CDU-Verstoß schon kritisiert. Nun meldet die Kreisverwaltung auf Nachfrage von KN-online: "Um die Vorgaben zur Einhaltung der Abstandsregeln einzuhalten, sind keine Umplanungen erforderlich – weder im Bürogebäude, noch in den Förderzentren", sagt Kreispressesprecherin Sabrina Müller.

Lesen Sie auch:Wird Neubau des 2. Kreishauses gestoppt?

83 Stellen derzeit unbesetzt

Auch der geplante Personalaufwuchs läuft schon. Von den rund 55 neuen Stellen dieses Jahres waren zu Ende April schon 43 besetzt, insgesamt 83 Stellen sind noch frei.

Durch die Verlagerung des Arbeitsplatzes in die eigene Wohnung, das Homeoffice, dürfte die Raumnot des Kreises nur wenig gelindert werden. Zwar befinden sich derzeit viele Mitarbeiter ganz oder wechselweise im Homeoffice, sagt Müller, ohne Zahlen nennen zu können. Aber „ausschließlich nur im Homeoffice sind die wenigsten Mitarbeiter“.

Etwa jeder Elfte nutzte bislang Telearbeit

Ein Blick in den jüngsten Personalbericht für 2019 zeigt: Von den 629 Frauen und 357 Männern der Kreisverwaltung nutzten – vor der Coronakrise – 85 die Telearbeit.

Der Personalzuwachs war zuletzt groß. 48 Millionen Euro gab die Kreisverwaltung 2019 für die Beschäftigten aus. Das waren 13,6 Prozent der normalen Aufwendungen von 351 Millionen Euro. Drei Jahre zuvor waren es nur 34,8 Millionen Euro gewesen, oder 10,6 Prozent der Gesamtaufwendungen von 327 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:Fast 1000 Stellen, riesige Investitionen

Krankheitsquote steigt

Tendenziell steigt die Krankheitsquote. 2013 waren 4,86 Prozent am Tag krank. Mit Schwankungen kletterte die Quote auf mittlerweile 6,9 Prozent im vergangenen Jahr.

Finanziell geht es dem Kreis, zumindest nach Bilanzkriterien, bislang noch gut. 10,7 Millionen Euro wurden 2019 mehr eingenommen als ausgegeben. Damit könnte die Allgemeine Rücklage einen Wert von 59,9 Millionen Euro erreichen und die Ergebnisrücklage 19,8 Millionen Euro.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Einbrüche kommen später

Die Kreisverwaltung wies die Kreispolitik aber schon auf Einbrüche durch die Coronakrise hin. Durch die Rezession wird es zu Einbrüchen bei den Steuereinnahmen bei Bund, Land und Kommunen kommen, weiß der Kreis. Das werde sich 2021 in der Kreisumlage, die die Kommunen zahlen, bemerkbar machen, und 2022 bei den Zuweisungen des Landes.

Andererseits wird beim Kreis derzeit auch unfreiwillig gespart. So können unter anderem wegen Personalproblemen im Tiefbau wohl 1,7 Millionen Euro nicht in Kreisstraßen investiert werden.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: