Kreis Segeberg

Wegen der gesunkenen Infektionszahlen lockert der Kreis Segeberg die Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und hat eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht für eine Inzidenz ab 50: Der Einzelhandel darf ab Sonnabend wieder öffnen, ebenso die Außengastronomie.

Schulen und Kitas können zumindest teilweise den Präsenzbetrieb wieder aufnehmen. Auch für den Freizeit- und Kulturbetrieb gibt es Erleichterungen.

Shoppen ohne Termin - aber mit Kontakterfassung

Der Einzelhandel darf ab Sonnabend, 24. April, öffnen unter der Bedingung, dass die Kontakte der Kunden und Kundinnen erfasst werden.

Betreiber müssen Datum, Uhrzeit, Name, Anschrift und Kontaktinformationen erfassen und diese für vier Wochen aufbewahren. Sollte zur Erfassung eine Software genutzt werden, muss diese für einen Zeitraum von vier Wochen eine Übermittlung an das zuständige Gesundheitsamt ermöglichen, betont der Kreis Segeberg. "Hierfür eignet sich zum Beispiel die Luca-App."

Ausgenommen von der Regelung sind Verkaufsstellen des täglichen Bedarfs. Dazu zählen Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter, Baumärkte, Buchläden sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln).

Außengastronomie geöffnet, Alkoholverbot nach 21 Uhr

Ab dem Wochenende darf auch die Außengastronomie unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Nötig sind eine vorherige Terminreservierung, feste Sitzplätze für die Gäste und ein Hygienekonzept.

Einschränkungen gibt es beim Verzehr von alkoholischen Getränken – diese dürfen nach 21 Uhr nicht ausgeschenkt werden. Dies gilt bis morgens sechs Uhr.

Außerhalb der Außengastronomie darf Alkohol an bestimmten Orten weder ausgegeben, noch verzehrt werden - unabhängig von der Zeit. Dies gilt für Fußgängerzone sowie die Seepromenade in Bad Segeberg, den Marktplatz mit Europagarten sowie den Bürgerpark in Henstedt-Ulzburg, den Zob an der Rathausallee in Norderstedt sowie in Kaltenkirchen auf dem Holstenplatz, der Parkpalette, im Rathausgarten und auf dem Grünen Markt.

Alkoholverbot soll Einhaltung der Regeln sichern

Mit dem Alkoholverbot sollen alkoholbedingte Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmen unterbunden werden. Alkoholkonsum könne zur Herabsetzung der Hemmschwelle führen und dazu, dass Maßnahmen wie die Einhaltung des Mindestabstandes oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr eingehalten werden, heißt es in der Begründung der Allgemeinverfügung von Donnerstag.

Außerdem diene das Verbot der Kontaktminimierung: "Sowohl der Verkauf von alkoholhaltigen Getränken als auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit führen zu einer größeren Zahl von Begegnungen von Menschen."

Präsenzbetreuung in Kitas und Schulen

Für Kindergärten gilt ab Montag, 26. April, der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Die Schulen kehren zurück zum Wechselunterricht für die Klassen eins bis sechs, alle weiteren Jahrgänge lernen weiter auf Distanz. Ausnahmen gelten für Abschluss- und Q1-Klassen. Es gilt aber eine Testpflicht für die Kinder.

Lockerung für Freizeiteinrichtungen und Dienstleistungen

Auch Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen dürfen nach Registrierung und Erfassung der Kontaktdaten wieder betreten werden. Sport ist allein, mit einer weiteren Person oder Angehörigen desselben Haushalts zulässig.

Erlaubt sind auch Dienstleistungen mit Körperkontakt unter den Voraussetzungen der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus. Es muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis Sonntag, 2. Mai.