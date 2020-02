Rettungsdienst drängt auf Wache an der A7

Kaltenkirchen

Die RKiSH ist seit 2019 vom Kreis Segeberg mit dem Rettungsdienst im Kreis beauftragt. Es benötigt nicht nur die neue Wache, sondern will dort auch ein dringend benötigtes landesweites Ausbildungszentrum für Rettungsassistenten und Notfallsanitäter bauen lassen.

Sauer ist auch die Stadt Kaltenkirchen. Denn ihre Pläne werden ausgebremst. Sie will das Altgrundstück kaufen und dort vielleicht ein Ärztezentrum, eine Jugend- oder Kultureinrichtung bauen.

Kreis beklagt schon seit Jahren Bausubstanz seiner bisherigen Rettungswache

Schon im August 2015 hatte der Kreis die alte Rettungswache an der Alvesloher Straße besichtigt. Damals war sie noch vom DRK-Kreisverband belegt, den der Kreis als Träger des Rettungsdienstes bis Ende 2018 mit dem Rettungsdienst beauftragt hatte.

Seitdem hat die RKiSH ihr Quartier dort mit einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und zwei Rettungswagen (RTW) rund um die Uhr, einem Tages-Rettungstransportwagen und einem Krankentransportwagen (Montag bis Freitag).

Bereits vor fünf Jahren hatte der Kreis eingeräumt, der bauliche Zustand der Rettungswache sei schlecht. Das DRK hatte damals kritisiert, das Gebäude sei zu klein und mit Asbest verbaut. Außerdem sei der Standort nicht mehr optimal.

Umzug in die alte Feuerwehrwache klappte nicht

Eine Kritik, in die jetzt auch RKiSH-Sprecher Christian Mandel einstimmt: „Die Wache an der Alvesloher Straße wurde in den 1970er Jahren gebaut und ist aus Sicht heutiger Anforderungen an Rettungswachen an die Grenzen gekommen.“

Zunächst hatte der Kreis einen Umzug in die alte Feuerwehrwache in Kaltenkirchen favorisiert. Doch der Plan ließ sich nicht umsetzen. 2016 waren deshalb die Krankenkassen angeschrieben worden, um mit ihnen die Planung für eine neue Rettungswache und deren Größe abzustimmen. Denn die Kassen zahlen über Einsatzgebühren letztlich den Rettungsdienst.

Vor zwei Jahren Fläche nahe A7 gekauft

2017 hatten die Kassen alle Umbau- und Erweiterungspläne abgelehnt. Sie wollten erst ein Standortgutachten abwarten. Außerdem veränderten sich inzwischen die Richtgrößen, die für Rettungswachen gelten.

Vorsichtshalber hatte der Kreis um den Jahreswechsel 2017/2018 eine Fläche an der Kieler Straße bei XXXLutz Dodenhof gekauft, um dort die neue Wache zu errichten. Für die rund 7500 Quadratmeter soll der Kreis zwischen 800.000 und 1 Million Euro ausgegeben haben.

Ein Grundstück, das nicht mehr nötig war für Dodenhof, weil das Land zuvor eine Erweiterung um ein Einkaufszentrum abgelehnt hatte.

2,5 bis 3 Millionen Euro könnte die neue Rettungswache kosten

Die jetzige Rettungsdienstbetreiberin RKiSH hält den Standort „aus einsatztaktischen Gesichtspunkten für gut“, sagt Sprecher Christian Mandel. Die RKiSH hat sogar schon einen Plan, wie der Neubau errichtet werden könnte. Nicht durch den Kreis, auch nicht durch die RKiSH, sondern durch einen Investor. Mit dem würde die RKiSH langfristige Mietverträge unterzeichnen.

„Es ist derzeit geplant, ein Rettungswachengebäude mit allen erforderlichen Räumlichkeiten wie Fahrzeughalle, Sozial- und Aufenthaltsräume, Desinfektions- und Lagermöglichkeiten zu bauen“, sagt Mandel. RKiSH-Geschäftsführer Michael Reis sprach gegenüber KN-online von Kosten von 2,5 bis 3 Millionen Euro.

RKiSH braucht dringend Akademie in Kaltenkirchen

Außerdem ist dort ein Akademiestandort für Fort- und Weiterbildung geplant. Der Hintergrund: Die RKiSH bildet bislang in Heide pro Jahr 88 Rettungsdienstler aus und seine 1300 Arbeitnehmer fort. „Doch in Heide ist das nicht mehr darstellbar“, sagt RKiSH-Chef Reis. „Wir kriegen nach Heide keine Dozenten mehr hin.“

Der neue Standort müsse nahe der Städte und gut erreichbar liegen, wie in Kaltenkirchen. Die RKiSH wartet nun auf Gespräche aller Baubeteiligten, um endlich eine Lösung zu finden.

RKiSH versorgt Gebiet mit 1,1 Millionen Schleswig-Holsteinern Die RKiSH versorgt mittlerweile ein Gebiet mit 1,1 Millionen Menschen mit Rettungsdienst und Krankentransporten. Der Arbeitsbereich decke gut 42 Prozent von Schleswig-Holstein ab. Es gibt landesweit 45 Rettungswachen, darunter im Kreis Segeberg in Bad Segeberg (2), Berlin ( Seedorf), Bad Bramstedt (2, Neubau im Bau), Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen (Neubau geplant), Bornhöved, Norderstedt (2, Neubau im Bau) und seit 6. Januar auch in Rickling. Die RKiSH mit Hauptsitz in Heide hat 1300 Arbeitnehmer und betreibt 160 Fahrzeuge, darunter allein 94 Rettungswagen und 14 Krankentransportwagen.

Stadt Kaltenkirchen sauer wegen der Verzögerungen

Doch offenbar bremst der Kreis, zum Leidwesen von Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause. Für ihn machen die Pläne der RKiSH Sinn, und der Standort sei gut. „Der Rettungsdienst ist nach Norden orientiert, und erreicht dort schnell die A7.“ Die Altgebäude an der Alvesloher Straße seien zu klein, wohl auch nicht mehr zulässig, und letztlich unzumutbar für die Beschäftigten.

„Ich hatte mich sehr gefreut, als der Kreis endlich das Grundstück an der Kieler Straße gekauft hatte.“ Alles sei gut gelaufen, der Umzug in den Neubau schon für Ende 2020 geplant gewesen. Doch Ende 2019 habe der Kreis plötzlich anders entschieden, sagt Krause. Der Kreis wollte das Grundstück nicht mehr an den Investor verkaufen. Stattdessen solle die Fläche nur in Erbbaurecht übertragen werden.

Kreis will sein Grundstück wohl nicht hergeben

Das aber erschwere einem Investor die Finanzierung. Angeblich scheue sich der Kreis, Flächeneigentum zu Geld zu machen. Denn Grundstücke seien derzeit rar. Während Kaltenkirchen händeringend Flächen in seinem Gemeindegebiet sucht.

Die Stadt hätte gerne das Grundstück der alten Wache an der Alvesloher Straße. Es ist in zentraler Lage, sagt Krause. Im Haushalt sei für den Kauf bereits etwa eine Million Euro zurückgelegt.

Die künftige Nutzung solle der Allgemeinheit zugutekommen. Denkbar wären ein Ärztezentrum, eine Jugend- oder Kultureinrichtung. Details stünden noch nicht fest. Wohnungsbau sei aber nicht geplant.

Kreis will Abstimmungsgespräche abwarten

Kreispressesprecherin Sabrina Müller räumt ein, dass die alte Rettungswache in Kaltenkirchen zu klein und die Bausubstanz veraltet sei. „Sie entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand einer modernen Wache.“ Die neue Wache solle bei XXX Lutz Dodenhof gebaut werden, außerdem ein Akademiestandort für Fort- und Weiterbildung der RKiSH. „Aktuell laufen Abstimmungsgespräche zwischen Kreis, RKiSH und einem potenziellen Investor.“

Dies soll bis zur Kreistagssitzung am 12. März abgeschlossen sein, sagt Müller. „Parallel dazu werden vonseiten der Politik die rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt.“

