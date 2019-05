Der Wege-Zweckverband (WZV) im Kreis Segeberg will Mülltricksern auf die Spur kommen und mehr Ehrlichkeit im System. So werden in diesen Tagen zunächst in Ellerau alle 4900 WZV-Tonnen mit Chips eines Ident-Systems ausgestattet. Ab Juli werden nur noch diese ausgeleert, keine Schwarztonnen mehr.