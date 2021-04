Bad Bramstedt

Es wird gelacht und getobt, konzentriert gearbeitet und morgens getestet: Die Schule hat nach der langen Auszeit mit Fernunterricht wieder mit Wechselunterricht in den Schulgebäuden begonnen. In den Klassen 1 bis 6 ist seit Montag Wechselunterricht gestattet, und in der Schule am Storchennest in Bad Bramstedt herrscht ein gewisser Trubel. Schulleiterin Franziska Frahm-Fischer freut sich: „Die Stimmung ist gut, die Kinder sind so begeistert, dass es wieder losgeht.“

Diese Aufbruchstimmung sorge bei ihr für Gänsehaut, verrät Frahm-Fischer. Die Grundschüler suchen Kontakt und Kommunikation, „sie wollen sich so gerne unterhalten“. Natürlich, so die Pädagogin, müsse „die soziale Kompetenz wieder hervorgeholt werden“, denn im Fernunterricht vor dem Computer oder unter der Beaufsichtigung der Eltern seien einige Regeln vielleicht vergessen worden. „Wir erinnern die Kinder daran“, meint Franziska Frahm-Fischer und nimmt den Schülern das gar nicht übel. „Ich bin stolz auf unsere Schüler und die Schulgemeinschaft“, betont sie. Alle seien mit an Bord, um die wechselnden Situationen zu bewältigen.

Bad Bramstedt: Wöchentlich werden Präsenz- und Digitalunterricht gewechselt

Es gibt acht Klassengruppen und vier Gruppen der Notbetreuung, die in der vergangenen Woche nach den Osterferien schon wieder starten durften. „Wochenweise wechseln wir, wo die Kohorten unterrichtet werden, zuhause oder in der Schule“, sagt Frahm-Fischer. Jede Klasse wurde in zwei Hälften aufgeteilt, sodass es in den Klassen- und Fachräumen viel Platz gibt und der Abstand gehalten werden kann. Die Pausen verbringt jede Kohorte für sich und zu unterschiedlichen Zeiten. „Natürlich dürfen sie toben und sich frei bewegen. Wir haben den Mädchen und Jungen aber gesagt, dass sie nicht zu eng rangeln sollen.“

Wer die Woche mit dem digitalen Unterricht „erwischt“ hat, der kann sich auf dem Schulhof seine Mappe mit Unterrichtsmaterial abholen. Jonas Krause (9) zum Beispiel hat erst nächste Woche Präsenzunterricht und ließ sich von Schulassistentin Annett Ballerstedt die Mappe geben. „Ich habe wieder Lust, zur Schule zu gehen“, gibt er zu. In den Mappen sind beispielsweise Bücher, die es nicht in digitaler Form gibt.

Corona-Test am ersten regulären Schultag

Der erste reguläre Schultag fing für die Hälfte der Kinder mit dem Corona-Selbsttest an, während die andere Hälfte die Woche noch im digitalen Unterricht verbringt. „Das Testen lief sehr gut“, freut Schulleiterin Frahm-Fischer sich. Sie und ihre Kollegen hatten – das räumt sie ein – im Vorwege Sorge, ob das alles so laufen werde, wie geplant. „Wir sind ja Lehrer und keine Ärzte.“ Aber tatsächlich seien die Kinder ganz souverän mit dem Testen umgegangen. „Wie kleine Chemiker“ hätten sie die Prozedur vorgenommen, und die Wattestäbchen, die sie vorher in die Nase gesteckt hatten, in den kleinen Behälter mit der Flüssigkeit geführt.

Dann tröpfelten sie sorgfältig dieses Material auf den Teststreifen und warteten aufs Ergebnis. „Das kribbelt nur ein bisschen“, sagt ein Mädchen aus der 3b. Aber das sei nicht schlimm. Und wenn alle Kinder in der Nase bohren, sei das auch nicht peinlich.

Kinder hatten keine Schwierigkeiten mit den Corona-Tests

Jedes Kind muss ohne Hilfe den Test vornehmen. „Das erste Mal hat länger gedauert“, sagt Franziska Frahm-Fischer und lacht. Allerdings hätten viele Jungen und Mädchen den Ablauf bereits gekannt und keine Hemmschwellen. Die Möglichkeit, den Test zu Hause zu machen, haben an der Schule am Storchennest nur einige wenige Schüler in Anspruch genommen. Und noch weniger Eltern haben ihren Nachwuchs bis zum 14. Mai beurlaubt, weil sie weder Test noch Mund-Nasen-Maske zulassen wollen. Diese Grundschüler haben nur digitalen Unterricht.

Getestet wird immer am Montag und am Donnerstag. Neben den Schülern sind auch die Lehrer davon betroffen. Der jetzt zulässige Wechselunterricht sei ein großer Schritt Richtung Normalität. „Ich hoffe, dass wir bis zu den Sommerferien nicht wieder den Schritt zurück gehen müssen“, sagt Franziska Frahm-Fischer. „Das will ich auf keinen Fall!“ Großen Anteil daran, dass die Stimmung in der Schule am Storchennest so gut sei, habe die Schulsozialarbeit. Die Mitarbeiter hätten genau wie die Lehrkräfte immer versucht, den Kontakt zu den Kindern und Familien zu halten. „In Krisenzeiten hält man zusammen und passt aufeinander auf“, hat Schulleiterin Frahm-Fischer festgestellt. Auch wenn Eltern verzweifelt seien, werde nach einer Lösung gesucht und diese meist gefunden.