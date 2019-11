Heimplätze immer teurer: Am Lebensende reicht die Rente nicht

Kreis Segeberg

Der Trost für Eltern und Kinder von pflegebedürftigen Angehörigen: Sie entlastet der Bund. Künftig müssen sie erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100000 Euro einen Beitrag zu den Pflegekosten leisten. Für Ehegatten der Heimbewohner gibt es keine Entlastung, sagt das Bundessozialministerium. „Davon wird wegen deren besonderen gegenseitigen familiären Einstandspflicht abgesehen.“

Außergewöhnlich hoher Preissprung

Das gemeinnützige Propsteialtenheim in Bad Segeberg, betrieben vom evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Plön-Segeberg, hat ab November den Eigenanteil erhöht: Von 1632 um rund 400 Euro pro Monat auf rund 2052 Euro in den Pflegegraden zwei bis fünf. In diese Gruppe fallen 84 der 85 Bewohner.

Der Preissprung sei „außergewöhnlich hoch“, räumt Geschäftsführerin Dr. Barbara Kempe ein. Der Grund: Die Personalkosten sollen künftig von den Einnahmen gedeckt werden. Bislang hatte der Kirchenkreis die Differenz getragen, sagt Kempe, einen sechsstelligen Euro-Betrag pro Jahr.

Zuschüsse haben Pflegekassen seit Jahren nicht erhöht

Das Problem für Heime und Bewohner ist die Höhe der Zuschüsse, die die Pflegekassen zahlen: Bei Pflegegrad 3 sind das rund 40 Prozent der Kosten. Diese Sätze seien seit Jahren nicht erhöht worden, bedauert Kempe. Bei den Eigenanteilen liege das Propsteialtenheim, bezogen auf Heime mit Tariflöhnen für die Mitarbeiter, im preislichen Mittelfeld.

Nach Angaben des Kreises zahlen Heimbewohner im Kreisgebiet zwischen 1080 und 2172 Euro als Eigenanteil. Landesweit liegt die Quote nach Erhebungen der Verbandes der Privaten Krankenversicherung bei rund 1663 Euro, bundesweit bei 1928 Euro.

Einmal im Jahr wird verhandelt

Über die Kostensätze verhandelt Kempe einmal pro Jahr neu mit den Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger, also dem Kreis. Für das Propsteialtenheim endet die Laufzeit immer Ende Oktober. Es arbeitet nicht gewinnorientiert.

Etliche Heimbewohner können die Eigenanteile nicht mehr mit eigener Rente oder Vermögen bezahlen. Dann springt der Kreis als Sozialhilfeträger ein. „Im Propsteialtenheim hatten wir bisher 25 Prozent Bewohner, die Leistungen des Sozialhilfeträgers bezogen haben“, sagt Geschäftsführerin Kempe.

Patientenschützer schlagen Alarm

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz schlägt Alarm. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger in bundesdeutschen Pflegeheimen sei 2018 um sechs Prozent auf fast 320000 Menschen gestiegen. Der Eigenanteil für die Pflege in den Einrichtungen habe sich in den vergangenen drei Jahren um knapp ein Drittel erhöht. „Der bisher gezahlte Zuschuss aus der Pflegekasse reicht nicht mal aus, um die reinen Pflegekosten im Heim zu bezahlen“, sagt Stiftungsvorstand Eugen Brysch.

Das DRK betreibt in Kaltenkirchen am Ehrenhain ein Alten- und Pflegeheim. Heimbewonher mit den Pflegegraden 2 bis 5 zahlen als Eigenanteil (Stand Preisliste Dezember 2018) 1830 Euro pro Monat. Foto: Sponholz

Brysch fordert, dass ähnlich wie die Gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für Behandlung von Krankheiten trägt, die Pflegeversicherung künftig die gesamten Pflegekosten übernimmt. Unterbringung, Verpflegung und Investitionen solle weiter jeder Heimbewohner selbst zahlen.

Das hieße: Bei Pflegegrad 3 im Propsteialtenheim in Bad Segeberg würde der Eigenanteil von rund 2053 Euro auf 1357 Euro sinken, im DRK-Pflegeheim Am Ehrenhain von 1830 Euro auf 1200 Euro.

Zuschüsse decken nicht mal die reinen Pflegekosten

Die Zuschüsse der Pflegekasse sind allerdings derzeit weit niedriger als die Pflegekosten, und zuletzt ab 1. Januar 2017 erhöht worden, sagt Susanne Wackers, Pressesprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. „Außerdem wurde die Demenz der Bewohner besser berücksichtigt.“ Wann der Zuschuss der Pflegekassen erhöht werden wird, lässt Wackers offen.

Vor wenigen Tagen kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) an, „neu über die faire Verteilung der Pflegekosten zu reden – was ist Verantwortung des Einzelnen und der Familie, was ist Verantwortung der Gesellschaft?“ Es soll planbarer und verlässlicher werden, wie viel eine Familie an Eigenanteilen einbringen müsse. Bis Mitte 2020 will Spahn, der zur Pflege auch auf dem CDU-Landesparteitag sprach, einen Vorschlag zur Pflege-Finanzierung vorlegen.

Spahn legt 2020 neues Konzept vor

Forderungen, die Pflegeversicherung solle die kompletten Pflegekosten übernehmen, lehnt Spahn ab. „Von der Idee einer Vollversicherung halte ich nichts. Das entspricht nicht meinem Gesellschafts- und Familienbild. Denn dann müsste die Familie keine Verantwortung mehr für die Pflege ihrer Angehörigen tragen.“

Eugen Brysch von der Stiftung Patientenschutz hält das Familienbild des Ministers für idealisiert. Der Deutschen Presseagentur (dpa) sagte er: „Die Fakten zeigen, dass Großfamilien eine seltene Spezies sind.“ Es gehe auch nicht um eine Vollversicherung, wenn die Pflegekosten solidarisch getragen würden. „Schließlich müssen die Betroffenen weiterhin Haushalt, Miete und Ernährung aus eigener Tasche zahlen.“

Trotzdem hohe Nachfrage nach Heimplätzen

Auch der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung sagte der dpa, bei den Eigenanteilen für einen Heimplatz sei das Ende der Fahnenstange erreicht. Bund und Länder müssten zur Finanzierung der Pflege beitragen. Trotz der hohen Eigenanteile: Die Nachfrage nach Heimplätzen wird nicht abebben. Von zunehmender Nachfrage spricht etwa Siegfried Prante, Präsidiumsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes, der mehrere Heime betreibt.

Aus seiner Zeit als früherer Leiter des Kreissozialamtes kennt Prante auch die andere Seite. Nicht oft, aber manchmal hätten alte Menschen dann doch auf einen Heimplatz verzichtet, damit der Kreis nicht die Kinder finanziell heranzieht. „Die Senioren schleppten sich dann zu Hause weiter durch.“

56 Pflegeheime mit 4157 Plätzen Derzeit gibt es 56 Pflegeeinrichtungen im Kreis Segeberg. Vier weitere sind laut Kreisverwaltung in Planung. Die 4157 Plätze sind hoch ausgelastet. Menschen im Pflegeheim haben in der Regel einen Pflegegrad von 2 bis 5 von fünf. Der von den Bewohnern zu zahlende Betrag setzt sich zusammen aus dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (eeE für Pflegeleistung), den Kosten der Unterkunft und Verpflegung sowie den Investitionskosten und ist unabhängig vom individuellen Pflegegrad: Er liegt bei den Einrichtungen im Kreis Segeberg zwischen 1080 und 2172 Euro. Preisanpassungen um mehrere Hundert Euro im Rahmen der Vergütungsverhandlungen mit Pflegekasse und Sozialhilfeträger sind keine Seltenheit. Diese Anpassungen resultieren überwiegend aus der Erhöhung der Personalkosten für die Pflegekräfte durch Annäherung der Gehälter an die Tarifverträge. Die Bewohner, deren Geld nicht reicht, können beim Sozialamt des Kreises ergänzende Leistungen in Form der Hilfe zur Pflege beantragen.

