Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Stefan Bauer (parteilos) hat in einem überraschenden Schreiben an die Gemeindevertreter offensiv um die Unterstützung seiner Person im Bürgermeisterwahlkampf gebeten. Er fordert ein Mindestmaß an Zustimmung. Vor Monaten hatte er angekündigt, wieder anzutreten.