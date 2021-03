Kreis Segeberg

Statt wie sonst vor einer Jury, müssen die musikalischen Nachwuchstalente in diesem Jahr zu Hause ihr Instrument spielen, ihre Darbietungen per Video aufnehmen und einschicken. Um ihnen trotzdem beste Chancen zu bieten, improvisierte Christine Braun ein kleines Filmstudio im Kulturhaus Remise in Bad Segeberg. Neun Schülerinnen und Schüler nutzten das Angebot, ihr Vorspiel dort aufzeichnen zu lassen.

"Das ist großartig", lobte Christine König, Mutter eines jungen Trompeters. "Wir dachten schon, wir müssten das Video zu Hause bei uns im Wohnzimmer machen. Da hatte die Trompete immer einen quietschigen Klang."

Remise in Bad Segeberg wurde Filmstudio

In der Remise dagegen strahlten die Klänge, die Milan König (14) aus seinem Instrument zauberte. Die gute Akustik bot die Unterstützung, die gerade Bläser brauchen. Schon die ersten Töne der Sonate in B-Dur von Jean-Baptiste Loeillet klangen so feierlich, dass Christine Braun ins Schwärmen geriet.

"Ich spiele lieber vor einer Jury", bedauerte der junge Henstedt-Ulzburger. "Da hat man Leute, die zuhören." So musste er alleine vor sich hin spielen, ermuntert lediglich durch die Blicke seines Trompetenlehrers Peter Overbeck.

Keine Aufnahmen im Wohnzimmer nötig

Immerhin musste er die Aufnahmen nicht im Wohnzimmer machen. Darauf hatte er sich schon eingestellt und probehalber für die Handykamera seiner Mutter gespielt – inklusive Anzug. "Der ist von Sander Voß, mit dem hat der im vergangenen Jahr einen 3. Preis beim Bundeswettbewerb gemacht", verriet seine Mutter, die es an keinerlei Unterstützung fehlen lassen wollte, wenn die Umstände schon so kompliziert sind.

Dass auch noch ein Filmteam vom NDR die Szenerie aufnahm, nahm der Jugendliche zwar nach außen gelassen. Doch am Ende der Sonate waren Konzentration und der für Bläser wichtige Lippenansatz dahin. Immerhin zeigte sich hier ein Vorteil der Video-Variante. "Man darf mehrere Videos aufnehmen und dann das beste einschicken", sagte Christine Braun. Und so ließ Tontechniker Sven Breuel die Kamera ein ums andere Mal mitlaufen, bis eine gute Aufnahme auch des zweiten Wertungsstückes im Kasten war.

Pianistin als Begleitung

Gute Nerven bewies auch Akiko Kasai. Die Pianistin spielte für sechs Schüler der Kreismusikschule als Begleitung. Weil das seit Weihnachten nicht mehr live geprobt werden konnte, hatte sie die Stücke aufgenommen, sodass die Schüler zu Hause dazu spielen konnten. "Das ist natürlich nicht so schön, als wenn zwei Musiker live aufeinander eingehen", fand Christine König.

Der technische Aufwand und die fehlende Unterrichtspraxis haben in diesem Jahr wohl landesweit eine Reihe von Kindern und Jugendlichen von der Teilnahme abgehalten, sagte Christine Braun. Die Kreismusikschule Segeberg sei mit 23 angemeldeten Teilnehmern noch gut repräsentiert.

Jury schaut sich Beiträge zu Hause an

Die Jury schaut sich nun die Filme erst zu Hause an und tritt dann zur Zoom-Konferenz zusammen, um die Punkte für den Regionalwettbewerb und den Landeswettbewerb zu vergeben. Der Bundeswettbewerb, an dem Bestplatzierten der Länder teilnehmen, findet vom 20. bis 27. Mai in Bremen statt. Live, wie alle hoffen. Ob Milan dabei ist? Christine Braun fand jedenfalls: "Das war eine hervorragende Leistung, die er angesichts der Umstände abgeliefert hat. Das finde ich grandios!"