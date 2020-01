In Nützen auf der B5 war ein Raser mit 165 km/h unterwegs, bei erlaubten 70 km/h. Er war der eklatanteste Fall in der Blitzerbilanz von Polizei und Kreis Segeberg für 2019. 159.583 Fahrer sind im vergangenen Jahr nachweislich zu schnell mit ihrem Auto oder Motorrad unterwegs gewesen.

Von Gerrit Sponholz